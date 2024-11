Prinz William: Heidi Klum überrascht den Royal in Kapstadt

Heidi Klum (51) stiehlt allen die Show! Bei der glamourösen Verleihung des Earthshot Prize in Kapstadt zieht die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin mit einem feurigen Auftritt alle Blicke auf sich. Gerade erst von ihrer legendären Halloween-Party in New York zurück, zeigt sie, dass sie nicht nur auf dem Laufsteg brilliert, sondern auch ein Herz für die Umwelt hat.

In einem atemberaubenden roten One-Shoulder-Kleid zieht Heidi fast mehr Aufmerksamkeit auf sich als Prinz William (42). Der Royal erschien im lässigen grau-karierten Sakko und Turnschuhen. Neben Heidi tummeln sich Stars wie Billy Porter und Nina Dobrev auf dem grünen Teppich, während in der wiederverwendbaren Öko-Kuppel die Gewinner aus 75 Ländern gekürt werden.

Prinz William: So trägt er zum Klimaschutz bei

Hannah Jones, CEO des Earthshot Prize, betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Wir freuen uns sehr, hier in Afrika zu sein. Was zählt, ist, junge Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen.“ Der Preis würdigt innovative Lösungen für drängende Umweltprobleme und verteilt dafür ein Preisgeld von jeweils einer Million Pfund an fünf Gewinner. Prinz William verriet laut der „Daily Mail“ der BBC, wie er sich auf das bedeutende Event vorbereitet.

+++ Kate Middleton: Prinz William teilt ehrliche Worte zu ihrem Gesundheitszustand +++

Er erklärte, dass er und seine Familie regelmäßig darüber sprechen, wie sie zu Hause zum Klimaschutz beitragen können. „Jede Familie versucht, ihren Teil zu leisten, um die Umwelt zu schützen“, sagte er. „Wir gehen alle Grundlagen des Recyclings durch und stellen sicher, dass wir den Wasserverbrauch minimieren und das Licht ausschalten, wenn wir das Haus verlassen und so weiter.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Derweil hält Heidi ihre Eindrücke auf Instagram fest. Unter dem Post schreibt sie begeistert: „Mein erstes Mal in Südafrika, aber definitiv nicht mein letztes.“

Die Verleihung des Earthshot Prize verbindet Glamour mit einem wichtigen Anliegen: dem Umweltschutz. Dabei setzen Heidi Klum und Prinz William ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit.