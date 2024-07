Prinz William fällt wichtige Entscheidung – droht jetzt Ärger mit Königin Camilla?

Prinz William erhielt mit der Thronbesteigung von König Charles auch das Herzogtum Cornwall. Die entsprechende Verwaltung fällt somit seither auch in seine Hände. Ein jetzt erschienener Finanzbericht liefert nähere Details.

Er legt nicht nur offen, wie viel Geld der Thronfolger und seine Frau Kate mit ihrem Land- und Immobilienbesitz dort erwirtschafteten, sondern auch eine wichtige Entscheidung des 42-Jährigen, die mit einer Angehörigen von Königin Camilla zu tun hat.

Prinz William: Brisantes Detail in Finanzbericht

Der Finanzbericht der britischen Royals ist raus. Kein Wunder also, dass nicht nur das Volk, sondern auch die britische Presse ganz genau hinschaut, was sich in den zahlreichen Dokumenten so für Informationen verbergen. Neben zugegeben eher uninteressanten, ja gar langweiligen Angaben, finden sich aber auch brisantere Details wider.

Eines davon dürfte eindeutig dieses hier sein: Wie aus den Unterlagen hervorgeht, verlängerte Prinz William den Vertrag mit Annabel Elliot nicht. Er strich die Schwester von Königin Camilla somit kurzerhand von der Gehaltsliste. Die 75-Jährige war seit 2005 als Chefdesignerin für die königlichen Ländereien in Cornwall verantwortlich.

Arbeitslos ist Elliot deswegen zum Glück nicht

Den Job ist sie nun offenbar los. William möchte eine Veränderung und beauftragte andere Personen mit der Gestaltung seiner Anwesen. Ob das für böses Blut zwischen ihm und seiner Stiefmutter Camilla sorgt? Unklar! Feststeht: Die Schwester der Königin wird künftig auf eine nicht gerade geringe Summe verzichten müssen.

Arbeitslos ist sie aber glücklicherweise nicht. Auf Camilla und Charles kann Annabel sich nämlich verlassen. Das Paar beauftragte sie mit der Neuschaffung eines Besucherzentrums und des Restaurants in Balmoral, wie „Gala“ berichtet.

Ihr Einkommen und ihre berufliche Zukunft dürften damit vorerst gesichert sein. Und als erfahrene Innenarchitektin und Antiquitätenhändlerin dürfte es auch nicht lange dauern, bis neue Auftraggeber Schlange stehen.