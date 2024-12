Prinz William packt aus: SO geht es an Weihnachten zu – „Zum Glück nicht gefilmt“

Weihnachten ist vorüber und die Rückblicke auf die schönsten Festtage sind in vollem Gange. Eine Familie, bei der die Feiertage garantiert mit Stil gefeiert wurden, sind die britischen Royals. Auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk kommt traditionell die königliche Familie zusammen, darunter König Charles, Camilla, Prinz William und Kate.

Doch hinter den Palastmauern geht es offenbar nicht nur ehrwürdig zu – ein wenig Humor gehört für die Royals ebenfalls dazu!

Prinz William plaudert es aus

Jedes Jahr richtet sich am 25. Dezember der Blick der Öffentlichkeit auf die britische Königsfamilie, wenn sie nach dem morgendlichen Gottesdienst in St. Mary Magdalen den Spaziergang zum Sandringham House antritt. Dort erwartet sie nicht nur ein festliches Weihnachtsessen, sondern auch jede Menge Fans. Doch was innerhalb der Mauern der historischen Kirche passiert, bleibt der Öffentlichkeit meist verborgen – bis jetzt.

Prinz William gewährte im Podcast „Time to Walk“ einen charmanten Einblick in die weihnachtlichen Traditionen der Royals. Beim Rückblick auf die Gottesdienste während seiner Kindheit erinnert er sich vor allem an die Herausforderungen, ernst zu bleiben, wenn Cousins und Geschwister gegenüber saßen.

Prinz William amüsierte sich prächtig

„Ich habe während des Gottesdienstes viele, viele Male gekichert. Zum Glück wird das nicht gefilmt, sodass man damit davonkommen kann“, erzählt der zukünftige König. Doch damit nicht genug!

+++Kate Middleton: Sie sagen Christmas-Essen ab – Experte sicher+++

Die berühmten Spaziergänge zur Kirche am Weihnachtstag sind für Prinz William ein besonderes Highlight – auch wenn diese in der Kindheit durchaus anstrengend sein konnten. Er erinnert sich: „Mein Großvater ging so schnell, dass riesige Lücken zwischen uns entstanden. Wir Kinder standen hinten mit unseren kleinen Beinen und versuchten, mitzuhalten.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

So zeigt sich: Auch ein zukünftiger König wie Prinz William darf über die Feiertage einmal aus der Rolle fallen – und das macht die britische Königsfamilie nur umso sympathischer.