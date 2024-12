Kate Middleton: Sie sagen Christmas-Essen ab – Experte sicher

Prinz William und Kate Middleton haben entschieden: Sie tauschen das gediegene Essen im Buckingham Palace gegen ein gemütliches Weihnachtsfest in Norfolk. Ob das der königlichen Familie sauer aufstoßen könnte?

Am Freitagmittag (20. Dezember 2024) sollte es eigentlich wieder so weit sein: Die Royal Family trifft sich zum traditionellen Pre-Christmas-Lunch im Buckingham Palast. Doch werden nun zwei ganz besondere Gäste fehlen – Prinz William und Prinzessin Kate. Die beiden haben sich nämlich entschieden, das Mittagessen mit der Verwandtschaft sausen zu lassen und stattdessen in Norfolk zu entspannen.

Kate Middleton: Sie werden nicht im Buckingham Palace erscheinen

Royal-Experten waren sich eigentlich sicher, dass das royale Paar bei dem Event nicht fehlen würde. Doch wie es scheint, haben William und Kate andere Pläne. „Der Prinz und die Prinzessin von Wales werden heute nicht an dem Mittagessen bei BP teilnehmen. Sie freuen sich darauf, Zeit mit der Familie zu verbringen, wie immer in Sandringham über Weihnachten, wie mir gesagt wurde. Die Familie ist bereits in Norfolk – und das war schon immer so geplant“, verrät Royal-Korrespondentin Rebecca English auf X (ehemals Twitter).

Auch Adelsexperte Richard Palmer bestätigt die Abwesenheit des royalen Paares. „Der Prinz und die Prinzessin von Wales werden heute nicht am erweiterten Mittagessen der königlichen Familie im Buckingham Palace teilnehmen. Es wird angenommen, dass sie sich bereits in Norfolk aufhalten und sich über Weihnachten der Familie in Sandringham anschließen werden.“

Scheinbar haben William und Kate einfach genug von den offiziellen Terminen und bevorzugen es, die Feiertage in privater Runde zu verbringen. Und wer kann es ihnen verdenken? Manchmal ist es einfach schön, dem Trubel zu entkommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Familie, Frieden und vielleicht ein bisschen Glühwein.