Kate Middleton: Insider packt aus – in wenigen Tagen ist es soweit

Viele Royals-Anhänger bewundern Prinzessin Kate und Prinz William für ihr wohltätiges Engagement. So haben sie in der Vergangenheit schon durch viele Spenden, aber auch ehrenamtliche Dienste und eigene Organisationen Präsenz gezeigt.

Da jetzt gerade zur Weihnachtszeit der Nächstenliebe eine so wertvolle und große Bedeutung beigemessen wird, hat sich die Prinzessin von Wales nun eine ganz einzigartige Überraschung für jemanden überlegt. Dabei werden die Herzen zahlreicher junger Menschen höherschlagen.

Kate Middleton erfreut und rührt zahlreiche Menschen

Eine neue Geste von Kate begeistert nun alle royalen Fans und ruft sie zu Lobeshymnen und Liebesbekunden auf. Dabei wird weihnachtliche Besinnlichkeit und Nächstenliebe großgeschrieben.

+++ Auch interessant: Kate Middleton: Palast verkündet traurige Nachricht +++

So hat die Prinzessin von Wales der Wohltätigkeitsorganisation „TAG Youth“ einen Weihnachtsbaum geschenkt. Die Organisation unterstützt Kinder und junge Menschen mit Behinderungen in den Londoner Bezirken Richmond und Kingston. „TAG Youth“ teilte die erfreuliche Nachricht auf Social Media. Sie kündigte an, dass die jungen Menschen den Baum in den kommenden Tagen schmücken werden.

„Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir von Ihrer Königlichen Hoheit, der Prinzessin von Wales, einen Weihnachtsbaum bekommen werden. In wenigen Tagen wird der Baum geliefert und die Jugendlichen haben dann die Möglichkeit, beim Schmücken des Baumes zu helfen“, zitiert die „Daily Mail“ einen Sprecher.

Die Organisation bietet eine sichere und bereichernde Umgebung für Kinder und junge Erwachsene im Alter von 8 bis 25 Jahren mit Behinderungen. „TAG Youth“ organisiert Sportaktivitäten, Ausflüge ans Meer und sogar Wochenendaufenthalte an ungewöhnlichen Orten wie in Hubschraubern oder Doppeldeckerbussen. Zudem unterstützt die Wohltätigkeitsorganisation auch junge Pflegende, die ihre Geschwister mit besonderen Bedürfnissen betreuen.