Prinz William verrät bei Termin ohne Kate: Diese 2 Dinge liebt er

Am Donnerstag (06.02.) reiste Prinz William nach Schottland, um in Angus einige der von der Gemeinde geführten Organisationen zu besuchen, die dabei helfen, die Isolation und Einsamkeit auf dem Land zu bekämpfen.

Der aktuelle Thronfolger sprach dort auch über zwei Dinge, die er liebt. Seine Worte dürften den einen oder anderen Royals-Fan vielleicht überraschen.

Prinz William liebt neben Familie diese zwei Dinge

In Schottland saß Prinz William zusammen mit Mitgliedern der Farm Safety Foundation an einem Tisch – eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich in Großbritannien mit den Einstellungen und Verhaltensweisen der nächsten Generation von Landwirten befasst. Dabei geht es vordergründig um die Themen Sicherheit in der Landwirtschaft und schlechte psychische Gesundheit.

Die geladenen Landwirte sprachen bei dem Termin mit Prinz William laut dem britischen „Express“ unter anderem darüber, wie sie in schwierigen Zeiten unterstützt werden können.

Im weiteren Verlauf der Runde verriet Prinz William den Landwirten, für was sein Herz persönlich schlägt. So sagte der Mann von Kate Middleton: „Ich liebe das Land und ich liebe die Landwirtschaft.“

Ist König Charles sein Vorbild?

Auch sein Vater König Charles III. hat ein Faible für die Landwirtschaft und im Besonderen für biologische Produktionen. Sein Interesse dafür reicht bis in die 80er Jahre zurück. Obendrein brachte der König unter dem Namen „Duchy Organic“ bereits Produkte auf den Markt.

Nun scheint es so, als trete sein ältester Sohn Prinz William mit dem landwirtschaftlichen Treffen in Schottland in die Fußstapfen seines Vaters.

Im Februar wird es für Prinz William dann höchstwahrscheinlich wieder etwas glamouröser. Als Präsident der BAFTA-Awards (British Academy Film Awards) kann man davon ausgehen, dass er am 16. Februar wieder im Designer-Anzug auf dem Red Carpet zugegen ist, wenn die bereits 78. Filmverleihung in London stattfindet.