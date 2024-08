Prinz William jubelte nach Trennung von Kate Middleton: „Ich bin frei“

Wenn man sich heute Kate Middleton und Prinz William anschaut, kann man kaum glauben, dass es auch in dieser Beziehung einmal Krisen gab. So vertraut, so liebevoll gehen die beiden miteinander um, so sicher scheint die Ehe des Paares, so standhaft selbst in Zeiten größter Krisen, wie der Krebserkrankung von Kate.

Doch es gab auch andere Zeiten, wie Royals-Autor Rob Jobson in seiner neuen Biografie über Kate enthüllt. Die liegt dem „Independent“ vor, und enthält durchaus brisante Passagen. So soll Prinz William nach seiner Trennung von Kate Middleton im Jahr 2007 in Jubel ausgebrochen sein.

Einst waren Prinz William und Kate Middleton getrennt

Zusammen mit Freunden soll William die Trennung zelebriert haben, soll gar lautstark „Ich bin frei!“ gerufen haben. „’Ich bin frei‘, rief er, als er eine betrunkene Version des Robotertanzes zeigte“, heißt es in der Biografie. Dann, so der Autor weiter, soll er seinen Freunden gesagt haben, dass sie die ganze Karte trinken sollen, was diese auch mehr oder weniger getan hätten.

William soll sich zu dieser Zeit auch schon in eine andere Frau verguckt haben, diese jedoch sei seinen Avancen nicht nachgekommen. „Nur wenige hätten vorhersagen können, dass er zu Catherine zurückkehren würde – oder dass sie jemals einwilligen würde, ihn wieder aufzunehmen“, heißt es in der Biografie von Jobson.

Und der Rest ist Geschichte …

Spätestens im Jahr 2010 soll dann alles wieder gut gewesen sein. „Er machte ihr 2010 während eines Urlaubs in Kenia am türkisfarbenen Wasser des Lake Alice endlich den offiziellen Heiratsantrag“, so Jobson. Und weiter: „Die Frage kam natürlich nicht ganz unerwartet, aber Catherines Gesicht erstrahlte in einem strahlenden Lächeln, als sie Ja sagte.“

Was danach kam, ist royale Geschichte. Das Paar bekam drei Kinder. Die Familie gehört zu den bekanntesten der Welt. Und wird irgendwann den Thron von König Charles III. und Königin Camilla erben.