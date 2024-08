Prinz William jubelt öffentlich: „Fantastische Nachrichten“

Viel zu jubeln gab es in den vergangenen Monaten im britischen Königshaus nun wirklich nicht. Erst die Krebserkrankung von König Charles, wenig später folgte die Bekanntmachung, dass auch Kate Middleton, die Frau von Thronfolger Prinz William an der tückischen Krankheit leide. Lange Zeit war es daher etwas ruhiger, was öffentliche Auftritte und Äußerungen hochrangiger Royals-Mitglieder anging.

Doch spätestens seit Kates umjubelten Comeback bei „Trooping the Colour“ und Prinz Williams leidenschaftlichen Auftritten bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, ist wieder Leben ins Königshaus eingekehrt.

Prinz William hat „fantastische Nachrichten“

Und so verwundert es auch nicht, dass sich William nun mit geradezu vor Freude strotzenden Worten an die Follower des Paares bei Instagram wendet. „Fantastische Nachrichten“, schreibt der 42-Jährige, „das wird einen lebensrettenden Einfluss haben. Ein großes Dankeschön an alle, die gespendet haben.“ Was William meint?

Der britische Thronfolger verweist auf ein Posting der London Air Ambulance. Darin heißt es: „London, du hast es geschafft. Wir haben unser ‚Up against time‘-Ziel erreicht. Und noch mehr. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Ziel von 15 Millionen Pfund erreicht haben, um unsere Hubschrauber zu ersetzen und sie noch Jahre fliegen zu lassen. Vielen Dank an Londons unglaubliche Gemeinden für eure unerschütterliche Unterstützung. Von Unternehmen und engagierten Spendenaktionen bis hin zu großzügigen Einzelpersonen – jeder von euch hat dies möglich gemacht, wofür wir euch ewig dankbar sind.“

Und weiter: „Wir möchten auch unserem Schirmherrn, dem Prince of Wales, danken, der unseren Appell durchgehend unterstützt hat – sowohl öffentlich als auch privat. Er hat sich weiterhin für unsere entscheidende Arbeit eingesetzt, um lebensrettende Behandlung in der gesamten Hauptstadt zu liefern. (…) Jede Sekunde, die ein Patient auf eine Behandlung wartet, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Unsere neuen Hubschrauber sorgen dafür, dass wir schnell zu den Patienten kommen, um eine lebensrettende Behandlung zu ermöglichen.“