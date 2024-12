Es fällt ihm schwer: Prinz William spricht es offen aus

Ob Prinz William Udo Jürgens kennt, das können wir an dieser Stelle nicht beantworten. Aber vielleicht würde es dem künftigen König von England guttun, sich eines der Lieder der Schlager-Legende mal genauer anzuhören. Darin heißt es nämlich: „Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an. Mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spaß daran. Mit sechsundsechzig Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit sechsundsechzig ist noch lange nicht Schluss.“

Warum Prinz William das tun sollte, ist leicht erklärt. Doch dazu müssen wir mit dem Beginn der Geschichte starten. So besuchte der Prince of Wales am Dienstag (10. Dezember 2024) die Weihnachtsparty des 1. Bataillons des Mercian Regiments in Wiltshire. William verbreitete festliche Stimmung, verteilte Weihnachtsgeschenke an die Kinder und Familien. Anschließend begab sich der Prinz auf Tuchfühlung, plauderte mit den Soldaten und ihren Liebsten.

Prinz William und sein Problem mit dem Alter

Und der 42-Jährige plauderte nicht nur, er plauderte auch aus. Zum Beispiel, dass er und seine Frau Kate Middleton große Fans der Netflix-Serie „Black Doves“ mit der britischen Schauspielerin Keira Knightley sind. Aber auch, dass es ihm schwerfalle, Spaß zu haben.

Hatte ihn doch der 14-jährige Dylan Potter gefragt, was er denn zum Spaße mache. Laut der „Daily Mail“ habe William ihm auch auf die Frage geantwortet. „Er sagte, er sieht gern Filme und verbringt gern Zeit mit seinen Kindern, aber da er über 40 ist, fällt es ihm schwer, Spaß zu haben“, so Potter.

Witzig: Nach der Enthüllung von Williams und Kates Serien-Vorliebe twitterte der offizielle Netflix-Account: „Black Doves erhält das königliche Gütesiegel“. Und auch die Fans scheinen sich von Will und Kate influencen zu lassen. „Wenn die Royals (die echten Royals) diese Show sehen, schaue ich es mir auch an“, heißt es beispielsweise bei „X“.