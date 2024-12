Kate Middleton: Insider enthüllt – „Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm“

Es ist eine Frage, die eigentlich noch gar nicht im Raum stehen dürfte, schließlich hat König Charles III. erst im Mai 2023 die Krone auf sein Haupt gesetzt bekommen. Dennoch wird in Großbritannien bereits jetzt darüber spekuliert, wann Prinz William und Kate Middleton ihre ihnen vorgesehene Rolle in der Thronfolge einnehmen könnten.

Gegenüber dem „People“-Magazine spricht nun Royals-Expertin Sally Bedell Smith ganz offen darüber, dass Charles‘ Krebserkrankung dafür gesorgt haben könnte, dass sich Kate Middleton und Prinz William schon deutlich früher damit befassen würden, den Thron zu besteigen.

Besteigen Kate Middleton und Prinz William den Thron eher als gedacht?

„Obwohl der König seine Pflichten mit der ihm eigenen Entschlossenheit erfüllt, musste er während seiner Krebsbehandlung Einschränkungen hinnehmen“, so die Expertin, und weiter: „Infolgedessen hat William mehr Verantwortung übernommen und er und Kate haben sich früher auf ihre zukünftigen Rollen vorbereitet, als sie erwartet hätten.“

Ein Insider aus dem Königshaus vermeldet gar, dass bei William und Kate derzeit „die Ruhe vor dem Sturm“ herrsche. „Sie sind als Nächstes an der Reihe und stehen vor dem größten Job ihres Lebens. Natürlich hat Kates Gesundheit Vorrang, aber es hat auch allen ermöglicht, einen Schritt zurückzutreten und herauszufinden, was jetzt wichtig ist“, so die nicht näher genannte Quelle.

Kate auf dem Weg der Besserung

Kate scheint sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung zu befinden. Nachdem sie via Instagram bekannt gegeben hatte, dass ihre Chemotherapie abgeschlossen wurde, nimmt die Princess of Wales vermehrt wieder öffentliche Termine wahr.

Zuletzt erst feierte sie mit reichlich Prominenz ihr alljährliches Weihnachtssingen. Darin verriet Kate: „Ich wusste nicht, dass dieses Jahr das Jahr werden würde, das ich gerade erlebt habe.“ Man darf also bereits gespannt sein, was das nächste für sie bereithält. Zu wünschen wäre ihr ein ruhigeres, und vor allem gesundes Jahr.