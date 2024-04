Prinz William: Offiziell! Erster Auftritt nach Krebs-Diagnose von Kate steht fest

Seit dem 22. März ist alles anders. An diesem Tag wandte sich Kate Middleton nämlich mit einer emotionalen Videobotschaft an die Öffentlichkeit und teilte ihre Krebsdiagnose mit. Ihr Ehemann Prinz William weicht während der angeordneten Chemotherapie nicht von ihrer Seite.

Seit der Diagnose, die die Herzogin nach einer Bauchoperation Anfang des Jahres erhielt, hat sich das Ehepaar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun verkündete der Palast die Nachricht, dass sich Prinz William bald wieder bei öffentlichen Terminen zeigen wird.

Prinz William kehrt zurück

Seit Kate Middletons Krebsdiagnose kümmert sich Prinz William liebevoll um seine erkrankte Frau und die drei gemeinsamen Kinder. Während der Schulferien des Nachwuchses hatten sich die Mitglieder der Royal Family auf ihr Anwesen in Windsor zurückgezogen und voll und ganz auf die Heilung der Herzogin konzentriert. Doch nun machte der Palast eine überraschende Ankündigung.

In einem Statement von Dienstag (16. April) teilte Royal-Korrespondentin Rebecca English nämlich auf „X“ (vorher Twitter) mit: „Der Prince of Wales wird am Donnerstag, 18. April, Surrey und Westlondon besuchen, um die Bedeutung der Arbeit von Organisationen in dieser Region für die Gemeinschaft und die Umwelt hervorzuheben.“

Demnach soll Prinz William zunächst die Wohltätigkeitsorganisation „Surplus to Supper“ und im Anschluss ein Jugendzentrum im Westen Londons besuchen.

Für Prinz William wird der Spagat zwischen der Wahrnehmung öffentlicher Termine und der Unterstützung seiner Ehefrau sicherlich herausfordernd sein. Wann sich Herzogin Kate ebenfalls wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird, ist noch ungewiss.