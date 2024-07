Prinz William beim EM-Finale: Er hat einen Überraschungsgast dabei

Es war der perfekte royale Moment beim EM-Finale: Prinz William in den Zuschauerrängen! Zum großen Endspiel ließ es sich der Royal nicht nehmen, seine Heimatmannschaft im Duell gegen Spanien anzufeuern. Doch ein Prinz kommt selten allein!

Prinz William im Fußballfieber

Gerade halten direkt zwei Sportereignisse die Welt in Atem: Wimbledon und die EM! Während die Ehefrau von Prinz William, Kate Middleton, als Schirmherrin des All England Clubs in altbewährter Tradition die Pokalübergabe beim Tennisturnier übernahm, reiste ihr Gatte in die Hauptstadt an!

In Berlin wurde allerdings nicht nur die Ankunft des Prinzen erwartet, sondern auch um die seines Sohnes spekuliert. Schließlich sind die Kinder des royalen Paares ebenfalls begeisterte Anhänger des Sports. Fans der Royals wurden dabei nicht enttäuscht!

Prinz William: Jetzt herrscht Gewissheit!

Ob auf der Tribüne, wo sie die Spiele mit Spannung verfolgen, oder bei offiziellen Anlässen rund um das Turnier – die Royals zeigen sich stets nahbar und begeistert von der Stimmung in den Stadien. In letzter Zeit teilen die britischen Königsmitglieder diese besonderen Momente vor allem mit ihrem Nachwuchs.

Denn der junge Prinz George nahm gemeinsam mit seinem berühmten Vater in den Zuschauerrängen der EM Platz. Prinz William, der seit seiner Kindheit eine leidenschaftliche Liebe zum Fußball hegt, hatte sich schon frühzeitig angekündigt, um die englische Nationalmannschaft im spannenden Duell gegen Spanien zu unterstützen.

Bereits vor dem Anstoß drückte Prinz William für sein Heimatland die Daumen auf Social Media. „Wir sind so stolz auf euch alle, nur noch ein letzter Push, um den Job zu beenden! Geht raus und zeigt der Welt, was in euch steckt. Wir glauben an euch“, titelte der Royal auf „X.“

Der Auftritt von Prinz William und Prinz George wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben und hat das ohnehin spannende Spiel zwischen England und Spanien zusätzlich bereichert. Mit ihrer Anwesenheit haben sie einmal mehr gezeigt, dass auch Royals echte Fußballfans sind – und dass die Leidenschaft für das Spiel von Generation zu Generation weitergegeben wird. Prinzessin Charlotte begleitete übrigens ihre Mutter Kate Middleton zu den Spielen in Wimbledon.