Prinz William: Vor England gegen Spanien – er setzt ein deutliches Zeichen!

Ein Sommermärchen für Deutschland gab es zwar während der diesjährigen EM nicht, dafür jedoch ordentlich Jubel im englischen Team. Denn die Briten setzten sich vergangenen Mittwoch (10. Juli) gegen ihren Gegner, die Niederlande, durch und qualifizierten sich mit einem 2:1 für das große Finale.

Unter den begeisterten Sportfans fand sich auch ein Mitglied des Königshauses ein – Prinz William. Während er das Halbfinale seiner Mannschaft verpasste, fieberte er die letzten Matches aus den Zuschauerrängen mit. Für das entscheidende Endspiel der Europameisterschaft hat er nochmal eine ganz besondere Botschaft an die englischen Nationalspieler!

Prinz William kann es nicht länger für sich behalten!

Die englische Mannschaft durfte sich in der diesjährigen EM über reichlich Unterstützung aus dem britischen Königshaus freuen! Prinz William begeistert sich seit Jahren für Fußball, ist Präsident des Fußballverbands (FA) und wohnte bereits dem Sieg Englands gegen die Schweiz im Viertelfinale und dem Spiel der Gruppenphase gegen Dänemark bei.

Um die Profispieler nochmal für den Sieg anzuspornen, teilt der Royal jetzt eine deutliche Nachricht auf „X“: Wir sind so stolz auf euch alle, England. Nur noch ein letzter Anstoß, um den Job zu beenden! Geht da raus und zeigt der Welt, was in euch steckt. Wir glauben daran.“ Die motivierenden Worte versetzte er dabei mit seinem Kürzel „W.“

Prinz William: ER leistet ihm Gesellschaft

Wie der Kensington Palast offiziell bestätigte, wird der Prinz von Wales am Sonntag (14. Juli) dem Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Berlin beiwohnen. Dabei erhält Prinz William weitere prominente Unterstützung! Denn auch Premierminister Keir Starmer reist nach Deutschland, um sich das Duell anzusehen.

Die englische Herrenmannschaft hat seit der Weltmeisterschaft 1966 kein großes Turnier mehr gewonnen und war auch bei der Europameisterschaft noch nie erfolgreich. Somit wäre dies der erste große Pokal seit 58 Jahren!

Die ARD wird das Finale der EM übrigens live im deutschen Fernsehen übertragen. Vielleicht kann man dabei sogar einen Blick auf Prinz William im Publikum erhaschen!