Prinz William: Kurzfristige Terminabsage beunruhigt Experten – „Sehr seltsam“

Normalerweise beweist sich Prinz William als pflichtbewusster Royal. Auch nach der Abwesenheit seiner Frau Kate Middleton durch ihre kürzliche Bauch-OP trat er vermehrt in die Pflichten des britischen Königshauses.

Doch jetzt gibt es auch Beunruhigung um ihn: Nach einer kurzfristigen Terminabsage sind Experten besorgt.

„Persönliche Gründe“ als Grund der Absage

Am Dienstag, dem 27. Februar, fand in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor eine Gedenkfeier für den im vergangenen Jahr verstorbenen früheren König Konstantin II. von Griechenland statt. Der Patenonkel von Prinz William verstarb im Januar letzten Jahres und sollte nun noch einmal geehrwürdigt werden.

Doch das Patenkind des verstorbenen Royals tauchte gar nicht zur Trauerfeier auf. Laut britischen Medien sagte William in letzter Minute „aus persönlichen Gründe“ ab. Ob dies wohl mit der andauernden Genesung seiner Frau Kate Middleton zusammenhängt? Denn die ist nach einer Bauch-OP Mitte Januar immer noch von allen öffentlichen Terminen bis Ostern befreit, um sich von den Strapazen zu erholen.

Nach erneuter Sorge um Prinzessin Kate äußerte sich laut des britischen Magazins „The Sun“ der Kensington Palast zu der Sache und erklärte, dass es ihr weiterhin gut gehe.

Experten besorgt: „Sehr seltsam“

Dennoch machen sich Experten nun auch Sorgen um den Prinzen. Denn eigentlich war es so wichtig für William, an der Gedenkfeier teilzunehmen. So sollte er gestern Morgen eine Lesung zu Gedenken an Ex-König Konstantin halten, die stattdessen Prinz Pavlos, Sohn des ehemaligen Monarchen von Griechenland, übernehmen musste.

Und auch ein weiteres Anzeichen zeigt, dass die Absage Williams kurzfristig entschieden wurde: Denn der Prinz stand noch im Gebetsprogramm der kirchlichen Zeremonie. Experten des britischen Königshauses sind darüber sehr besorgt und empfinden die Abwesenheit des Enkels von König Charles als „sehr seltsam“.

Vertretung für gleich zwei Royals

An der offiziellen Gedenkfeier wurde er von Prinzessin Anne und Lady Gabriella Windsor vertreten. Und auch für König Charles gab es eine Vertretung. Während die Feier auf Schloss Windsor stattfand, wurde er im wegfahrenden Auto gesichtet – auf dem Weg, um seine Krebsdiagnose zu behandeln. Dafür gab der britische Hof bereits im Vorhinein bekannt, dass seine Ehefrau, Königin Camilla, seine Pflichten am gestrigen Tag übernahm. Sie nahm zudem nach dem Gottesdienst an einem Empfang mit den griechischen Royals teil.

Doch der enge Familienkreis rund um König Charles waren nicht die einzigen Royals, die der Feier im Gedenken an Ex-König Konstantin II. beiwohnten. So wurden auch Prinz Andrew, seine Ex-Frau Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie bei der Ankunft zu dem besonderen Gottesdienst gesichtet.

Ob wohl einfach alles zu viel wurde für Prinz William? Schließlich übernahm er neben seiner Rolle als Ehemann und Familienvater auch vermehrt royale Pflichten, seitdem seine Frau aufgrund der OP ausfiel. Vielleicht wollte er auch einfach nur ganz Nahe bei seinen Liebsten sein.