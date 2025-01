Mann trifft Prinz William persönlich: „Ich war ziemlich erstaunt“

Fußball ist auch sein Leben – ja, Prinz William ist ein leidenschaftlicher Fußball-Fan. Seit vielen Jahren bereits drückt der künftige König von England Aston Villa die Daumen, feuert die Mannschaft auch in schwersten Zeiten an. „Ich wollte ein Team haben, das eher im Mittelfeld spielt und mir mehr emotionale Achterbahnmomente bieten kann. Aston Villa hatte schon immer eine großartige Geschichte“, verriet der 42-Jährige vor einigen Jahren im Gespräch mit Three-Lions-Legende Gary Linneker. Eine Liebe, die bis heute anhält.

Und so ist es nicht ungewöhnlich, den Prinzen im Stadion anzutreffen. Dass man ihm vor dem Spiel im Pub am Tresen trifft, ist jedoch eher ungewöhnlich. Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich, wie nun acht leidenschaftliche Fans von Aston Villa feststellen durften. Die trafen Prinz William vor dem Premier-League-Match ihrer Mannschaft gegen Everton nämlich auf ein Kaltgetränk.

Prinz William trifft sich mit Villa-Fans

Ein Treffen, das William selbst arrangiert hatte, nachdem er an einer Konferenz des „College of Paramedics“ zum Thema Notfall- und Intensivpflege in Birmingham teilgenommen hatte. Mit dabei war auch Steve Jones. Der 56-Jährige ist seit 35 Jahren Villa-Fan, geht mit seinem Verein durch dick und dünn.

Nach dem Treffen berichtete Jones dem „Hello!“-Magazin: „Wir wurden vom Club kontaktiert und teilten mit, dass Prinz William eine Delegation von Villa-Fans treffen wollte, da er in Birmingham sei. Er wollte über alles, was bei Villa passiert, auf dem Laufenden bleiben. Er war fantastisch. Ich war ziemlich erstaunt über sein Engagement und sein Interesse für den Verein. Er ist kein Schönwetterfan. Er liebt den Verein wirklich mit Leidenschaft.“

Und weiter: „Wir haben uns zu 95 Prozent über Villa unterhalten, da das unser gemeinsames Interesse ist, aber auch ein bisschen über seine Familie. Der junge George ist ein Villa-Fan, aber er wollte nicht, dass alle drei Villa-Fans werden. Er war sehr interessiert und schien ein wirklich aufrichtiger Typ zu sein und wollte nur über Villa reden.“