Prinz Harry trifft drastische Entscheidung – „Sie werden immer verzweifelter“

Königliche Konventionen adé? Prinz Harry und Meghan Markle schreiben die Regeln neu und sorgen für einen wahrhaft königlichen Skandal…

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben vor Kurzem die Nachnamen ihrer Kinder geändert und damit die britische Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Jetzt meldet sich eine Psychiaterin zu Wort und wirft den beiden Heuchelei vor…

Prinz Harry sorgt mit Änderung für Aufsehen

Berichten zufolge haben Harry und Meghan ihre Kinder Archie und Lilibet in „Sussex“ umbenannt, um ihre Familie im Einklang mit ihrer öffentlichen Marke zu „vereinheitlichen“. Dieser kühne Schritt hat angeblich einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Mit dieser Namensänderung stehen die Sussex-Kinder nun in einer Reihe mit den Cambridge-Sprösslingen, die ihre königlichen Titel in der Schule tragen.

Allerdings erntet dieser drastische Schritt nicht bei jedem Beifall. Die amerikanische Psychiaterin Dr. Carole Lieberman wirft den Sussexes vor, die königliche Familie „zerstören“ zu wollen, während sie gleichzeitig hartnäckig an ihr festhalten. Die königliche Kommentatorin Petronella Wyatt spekuliert jedoch, dass der Verlust ihrer Herzogstitel paradoxerweise die Marke Sussex stärken könnte, da sie nun als „Prinz und Prinzessin von Sussex“ gelten.

Prinz Harry und Meghan werden „immer verzweifelter“

„Sie werden immer verzweifelter“, warnte Dr. Lieberman während einer Diskussion mit dem Moderator Mark Dolan von GB News und behauptete, dass die Sussexes ihre Popularität in den USA überschätzt hätten. Jetzt befinden sie sich in der misslichen Lage, sich „an etwas Königliches klammern“ zu müssen, um ihre schwindende Beliebtheit zu retten.

Harry und Meghan, die in der Vergangenheit nicht davor zurückschreckten, die königliche Familie zu kritisieren, nutzen nun geschickt ihre Titel und den königlichen Nimbus, um ihre Marke zu stärken. Dieser Schritt wurde von Mark Dolan als „verrückte Doppelmoral“ gebrandmarkt.

Und als wäre das nicht genug, planen die Sussexes, dem Vereinigten Königreich mit einem Besuch zu ehren, um an den Jubiläumsfeierlichkeiten von Prinz Harrys Invictus Games teilzunehmen – trotz früherer Aussagen Meghans, nie wieder britischen Boden betreten zu wollen.