Prinz Harry: Nach seinem Besuch – „Ihre Majestät war wütend“

Die Nachricht von König Charles III. schwerer Erkrankung erschütterte das britische Königshaus bis in seine Grundfesten. Doch aus den Reihen des Adels kam sofortige Unterstützung: Prinz Harry, der sich seit einiger Zeit ein Leben fernab des königlichen Protokolls in den USA aufgebaut hat, zeigte sich in der Stunde der Not von seiner familiären Seite.

Er packte seine Koffer und ließ alles stehen und liegen, um seinem Vater beizustehen. Ein Akt der Menschlichkeit und des Respekts, könnte man meinen. Doch Gerüchten zufolge hat diese spontane Geste bei Königin Camilla einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen…

Prinz Harry verärgert Königin Camilla

Laut Insidern soll es hinter den verschlossenen Türen des Palastes zu einem wahren Gefühlssturm gekommen sein. Königin Camilla sei alles andere als erfreut über den unangekündigten Besuch des Prinzen gewesen. „Ihre Majestät war wütend, dass Harry von seinem noblen Haus in Kalifornien einflog, ohne die Genehmigung des Palastes einzuholen – und er kam mit einer bestimmten Haltung“, so berichtet ein Insider gegenüber dem „National Enquirer“.

Das königliche Protokoll, das selbst in Krisenzeiten selten außer Acht gelassen wird, schien für Harry keine Rolle zu spielen. Noch mehr Öl ins Feuer soll Harrys Verspätung gegossen haben. Die Bitte, mit seinem Vater unter vier Augen zu sprechen, kam anscheinend Stunden später als geplant, was Königin Camilla zusätzlich brüskierte. „Ich habe gehört, dass Camilla empört war“, fügt der Insider hinzu.

Prinz Harry: Alles nur für PR-Zwecke?

Die Situation zwischen der Königin und dem Prinzen scheint sich daraufhin dramatisch zugespitzt zu haben. „Camilla hat alles über sich ergehen lassen, aber die Krebserkrankung ihres Mannes als PR-Gag für den ‚liebenden Sohn‘ zu benutzen, brachte das Fass zum Überlaufen“, so die deutlichen Worte des Berichts.

Nach einem Treffen zwischen Vater und Sohn soll die Königin klare Worte gefunden haben: Sie bezeichnete Harry als „Schande für seinen Vater, die Familie und die Monarchie“ und machte ihm unmissverständlich klar, dass er in der königlichen Familie nicht mehr willkommen sei. Die Wahrheit hinter diesen Anschuldigungen ist jedoch schwer zu fassen.

Während das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seiner Stiefmutter als angespannt gilt, bleibt offen, inwieweit die konkreten Vorwürfe und der angebliche Wortwechsel tatsächlich stattgefunden haben.