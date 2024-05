Prinz Harry geht wichtigen Schritt: Versöhnung mit König Charles?

Es war ein historischer Moment, der in die Geschichte der britischen Monarchie eingehen sollte: Die Krönung von König Charles im Frühling 2023. Doch waren alle Augen auf seinen Sohn Prinz Harry gerichtet…

Fast genau ein Jahr nach seiner alleinigen Reise aus Kalifornien zur Krönungszeremonie seines Vaters fragten sich viele, ob Harry an diesem bedeutenden Tag anwesend sein würde.

Prinz Harry rührt mit klarer Geste

Die feierliche Zeremonie in der Westminster Abbey sorgte vorab für Spekulationen. Insbesondere nach der Veröffentlichung von Harrys brisantem Memoirenwerk „Spare“, in dem er sich kritisch über seine Königsfamilie äußerte. Letztendlich entschied sich Harry für die Teilnahme – ohne Meghan. Er reiste gemeinsam mit den Prinzessinnen Eugenie und Beatrice und deren Ehemännern nach London. Auffällig war allerdings der fehlende Austausch mit seinem Vater König Charles und seinem Bruder Prinz William.

+++ Prinz Harry bekommt harte Abfuhr – „William wird das nicht erlauben“ +++

Doch ein Detail könnte darauf hindeuten, dass die Wogen vielleicht doch geglättet werden könnten. Royal-Experte Robert Hardman enthüllt in seinem Buch „Charles III: New King, New Court“ eine subtile, aber aussagekräftige Geste von Harry. „Am Ende der ersten Strophe der Nationalhymne verneigen sich alle Männer, einschließlich des Herzogs von Sussex in der dritten Reihe – bemerkenswerterweise senkt er seinen Kopf länger als die meisten.“, bemerkt Hardman.

Für Prinz Harry geht es nach London direkt weiter

Nächste Woche wird Harry erneut britischen Boden betreten, um das 10-jährige Jubiläum der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games zu feiern. Die Dankesfeier in der St Paul’s Cathedral in London markiert eine Dekade seit den ersten Spielen im Jahr 2014, die als sportliche Veranstaltung für verletzte und kranke Militärangehörige und Veteranen dient.

Dieser Anlass wird Harrys erste große öffentliche Veranstaltung in Großbritannien seit längerer Zeit sein. Er folgt auf seinen Besuch bei König Charles nach dessen Krebsdiagnose im Februar. Meghan Markle wird ihn bei dieser Gelegenheit nicht begleiten.

Nach dem Ereignis in London werden Harry und Meghan nach Nigeria reisen – eine Einladung, die der Herzog vom nigerianischen Verteidigungschef erhalten hat.