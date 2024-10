Prinz Harry kassiert Abfuhr von Mega-Star – „Zu makaber“

Noch immer sorgt Prinz Harry (40) mit seinen Memoiren für Aufsehen. In „Spare“ offenbarte der Herzog pikante Details über seine royale Familie. Mitten im Drama: Musiklegende Elton John (77), der eine überraschende Entscheidung traf.

Anlässlich des 10. Todestages seiner Mutter Diana wollte der britische Rotschopf eine besondere Hommage erweisen. Dabei bat der Prinz den Sänger Elton John, zu Ehren seiner verstorbenen Mutter „Candle in the Wind“ zu performen. Aber Elton lehnte ab – das sei ihm „zu makaber“!

Prinz Harry: Elton John strotzt aller Kritik

Stattdessen spielte Elton „Your Song“ und bewies damit, dass er trotz allem ein enger Freund der Familie bleibt. Schon bei Dianas Beerdigung 1997 hatte Sir Elton eine bewegende Version von „Candle in the Wind“ gespielt – ein Moment, den er als den traurigsten seines Lebens bezeichnete.

Jetzt, 25 Jahre später, zeigt Elton erneut seine Verbundenheit mit einem Instagram-Post: „Ich vermisse dich sehr doll.“ Elton John, der Harry und William seit Dianas Tod nahesteht, verteidigt die Brüder auch gegen Kritik. Besonders als Harry und Meghan wegen der Nutzung von Privatjets in die Kritik gerieten, stand Elton ihnen zur Seite. Er stellte klar, dass der Flug klimaneutral war – ein Statement, das für Aufsehen sorgte!

In seinen Memoiren berichtet Prinz Harry außerdem über die Spannungen innerhalb der royalen Familie. Besonders die Beziehung zu seinem Bruder William ist zerrüttet – angeblich kam es sogar zu einer handfesten Auseinandersetzung!

In der Zwischenzeit bereitet sich die Welt auf die Taschenbuchversion von Harrys Enthüllungsbuch vor. Am 24. Oktober wird „Spare“ in den Regalen stehen. Allerdings mit unverändertem Inhalt und in 16 Sprachen.