Am Freitag (8. September) jährt sich der Todestag der Queen bereits. Für Prinz Harry einer der Gründe, aus den USA nach Großbritannien zu reisen, um seine Großmutter zu ehren. Medienberichten zufolge sieht es allerdings nicht danach aus, als treffe der jüngste Sohn des Königs während des Besuchs auch seine royale Familie – zu groß ist der Riss zwischen Prinz Harry, seinem Vater Charles und Co.

Wir sprachen mit Royals-Experte Norbert Loh über Harrys ganz besonderem Besuch in London. Und der ist sich sicher: Der ganze Familienzwist macht ihm schwer zu schaffen.

Prinz Harry: Heimlicher Plan am Todestag der Queen?

Prinz Harry reist bekanntlich ohne seine Frau Meghan Markle in sein Heimatland. Dass er seinen Vater heimlich trifft, glaubt Norbert Loh nicht, wie er gegenüber dieser Redaktion erzählt.

„König Charles befindet sich in Schottland, wenn Prinz Harry in London ist. Der Prinz könnte in einer guten Stunde per Hubschrauber bei seinem Vater sein. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher, dass der König seinen jüngsten Sohn sehen will.“

Bei seinem Sohn könnte es innerlich dagegen ganz anders aussehen. „Natürlich weiß niemand, was in Prinz Harry vorgeht. Aber der Ärger mit seiner Familie macht ihm wirklich schwer zu schaffen. Ich denke, er wird in aller Heimlichkeit nach Windsor fahren und Blumen am Grab seiner Großeltern niederlegen. Das wird ohne Fotografen geschehen“, so der Adelsexperte weiter.

Er könne sich sogar vorstellen, dass Prinz Harry zumindest seine Cousinen Beatrice und Eugenie – die Töchter von Andrew und Fergie – trifft. „Das sind die einzigen aus der Royal Family, mit denen er einen guten Kontakt hat.“

Todestag der Queen – keine große Feier

Eine große Feier wird es am Todestag der Queen nicht geben, wo Prinz Harry noch auflaufen könnte. Im Gegenteil: „Am Todestag der Queen wird es keine öffentlichen Veranstaltungen geben. Die Königsfamilie trauert hinter den Schlossmauern. Es werden aber sicher Blumen vor Schloss Windsor von Fans niedergelegt. Vor ein paar Tagen trafen sich Corgi-Liebhaber mit ihren Hunden vor dem Palast. (Da gibt es lustige Fotos)…“, so der Royals-Experte weiter.

Nach dem Todestag zieht Prinz Harry weiter und reist nach Düsseldorf, wo die Invictus Games stattfinden – ein Sportereignis für im Krieg verwundete Soldaten. Während der Veranstaltung, die eine Woche lang stattfindet, hat Harry auch noch Geburtstag.

„Es wird wohl auch ein einsamer Geburtstag für den Prinzen werden. Harry wird am 15. September 39 Jahre alt. Wahrscheinlich ist er dann noch in Düsseldorf, denn seine Veranstaltung geht noch bis zum 16. September. Man weiß im Augenblick auch nicht, ob Meghan überhaupt nach Düsseldorf kommt“, erklärt Loh gegenüber dieser Redaktion weiter.

Prinz Harry hat seine Teilnahme für die Invictus Games bereits fix zugesagt, bei Meghan Markle gibt es diesbezüglich derzeit noch Unklarheit.