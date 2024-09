Prinz Harry: Nachbar packt aus – so skurril ist sein Alltag

Obwohl Prinz Harry im Dienst der Krone aufwuchs und damit einen vorbestimmten Weg einschlagen sollte, entschied sich der Herzog von Sussex gegen seine royalen Verpflichtungen. Nach seiner Traumhochzeit mit Meghan Markle vor rund sechs Jahren blieben die beiden nicht lange hinter den Palastmauern. 2020 war es dann offiziell: Der jüngere Bruder von Prinz William wanderte mit seiner Familie in die USA aus.

Nach dem Rücktritt als arbeitender Royal gelangen nur wenige Details seines neuen Lebens in Kalifornien an die Öffentlichkeit – bis jetzt! Denn ein Nachbar des Herzogs packt nun über seine teils skurrilen Gewohnheiten aus.

Prinz Harry: Ein Leben fernab der britischen Krone

Graue Tage in Großbritannien sind vorbei. Stattdessen hat sich Prinz Harry mit seiner Frau Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern einen neuen Lebensmittelpunkt im sonnigen Kalifornien aufgebaut. Fernab des Medienrummels rund um die britische Königsfamilie lebt es sich als Royal durchaus entspannter. Doch so ganz von Klatsch und Tratsch bleibt der Herzog von Sussex dann doch nicht verschont.

Anlässlich seines 40. Geburtstags am 15. September 2024 blickt der „Telegraph“ auf das bewegte Leben des Prinzen zurück – und lässt Menschen zu Wort kommen, die Harry und seine Familie tagtäglich und aus nächster Nähe erleben.

Prinz Harry: Sein skurriles Ritual

So soll Prinz Harry trotz seines luxuriösen Anwesens bodenständiger denn je sein. Wie es in der britischen Zeitschrift heißt, meditiert er jeden Tag. Dafür hat er sich in seinem Terminkalender sogar einen festen Slot von 30 bis 40 Minuten reserviert. Außerdem trainiert er gern mit Personal Trainern, plaudert mit seinen Mitarbeitern und genießt die Ruhe seines Gartens.

Ein Nachbar bestätigt gegenüber dem „Telegraph“ das „normale“ Leben des Royals. „Wenn man ihn hier sieht, geht er normalerweise mit seinem Labrador am Strand spazieren oder fährt mit dem Fahrrad, gefolgt von einem Sicherheitsdienst in einem Range Rover. Sie bleiben unter sich.“

Auch Meghan wird regelmäßig in der Nachbarschaft gesichtet, etwa bei ihren Besuchen auf dem Wochenmarkt oder beim Essengehen mit Freunden. Die Ehefrau von Prinz Harry soll sich jüngst einer Mahjong-Gruppe angeschlossen haben und spielt das chinesische Brettspiel nun regelmäßig.