Prinz Harry übergeht Prinz Philips Wunsch – „Er wird sich im Grabe herumdrehen“

Er hat wieder alle Aufmerksamkeit. Nachdem es zuletzt etwas ruhiger um Prinz Harry und Meghan Markle wurde, stehen die beiden nun wieder im Rampenlicht. Der Grund: Eine folgenschwere Namensänderung. Durch diesen Schritt übergeht Prinz Harry jetzt Prinz Philips innigen Wunsch – „er würde sich im Grabe umdrehen“, so Ingrid Seward, Journalistin der Daily Mail.

Der Titel Sussex, welcher ein Geschenk der Großmutter des Prinzen, Queen Elizabeth, zu Harrys Hochzeitstag 2018 war, entfacht nun erneut eine Debatte im Königshaus. Jetzt will Prinz Harry, geboren Mountbatten-Windsor, den Namen Sussex in seiner Familie verankern und übergeht damit einmal mehr den Wunsch seines Großvaters Prinz Philip. Denn der musste damals für die Weiterführung seines Namens Mountbatten kämpfen.

Prinz Philips Protest: „Ich bin der einzige Mann im Land, der seinen Nachnamen nicht an seine Kinder vererben darf“

Schließlich hat die Namensfrage tiefe Wurzeln in der britischen Königsgeschichte. Als Prinz Philips Frau, Prinzessin Elizabeth, 1952 zur Queen gekrönt wurde, durfte er seinen Nachnamen Moundbatten zunächst nicht an seine Kinder weitergeben – sie sollten den Namen Windsor verliehen bekommen, welcher durch die Familie der Queen in die Königsfamilie kam.

Prinz Philip protestierte daraufhin: „Ich bin der einzige Mann im Land, der seinen Nachnamen nicht an seine Kinder vererben darf“. Nach den verletzten Worten kam Tommy Lascelles, der damalige Privatsekretär der Queen, mit einem Vorschlag auf sie zu. Ab nun sollten die Nachfahren des Königspaars in der männlichen Linie einen Doppelnamen tragen: Geboren war der Name Mountbatten-Windsor.

Während Harrys Frau Meghan Markel, bereits den Namen Sussex trägt, sollen jetzt auch die beiden Kinder des royalen Paares, Archie und Lilibet, den Nachnamen weiterführen.

Da diese und auch Prinz Harry eigentlich den vererbten Namen seiner Großeltern, Mountbatten-Windsor, tragen sollten, sorgt dieser Schritt nun für viel Empörung in der britischen Gesellschaft und im internen Königshaus.

Zunächst versöhnende Worte seitens Prinz Harrys

Dass gerade jetzt Prinz Harry in solchen schweren Zeiten diesen Schritt wagt, dürfte ihn nun einmal mehr vom Königshaus entfernen. Erst kürzlich wurde bei seinem Vater, Prinz Charles, eine Krebsdiagnose gestellt. Dass Harry daraufhin einen Heimatbesuch bei dem Monarchen einlegte, ließ zunächst auf versöhnliche Töne schließen. Und auch im Interview mit „Good Morning America“ betonte er: „Ich liebe meine Familie“ und er sei dankbar dafür, seinen Vater nach der Krebsdiagnose so schnell getroffen zu haben.

Auch die britische Zeitung „The Times“ berichtete, dass Prinz Harry wieder gewillt war, mehr königliche Pflichten einzunehmen, nachdem auch seine Schwägerin Kate Middleton wegen einer Bauch-Operation für mehrerer Wochen ausfällt.

Diese Momentaufnahmen der letzten Tage scheinen einen Schritt in die richtige Richtung zu zeigen. Vielleicht beweist dies Prinz Harry einmal mehr, wie wichtig seine Familie und die Wurzeln der britischen Königsfamilie sind.