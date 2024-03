Prinz Harry: Droht nun der nächste Skandal? „Die Leute werden davon schockiert sein“

Prinz Harry blickt auf eine wilde Jugend zurück – und auf zahlreiche Skandale. Vor allem ein Bild dürfte vielen bis heute präsent sein. Die Rede ist von dem skandalösen Schnappschuss aus 2012, der während einer Partynacht in Las Vegas entstanden ist. Der Bruder von Prinz William steht dabei splitterfasernackt neben einer Frau und verdeckt seinen Intimbereich lediglich mit seinen Händen. Das Foto ging binnen Sekunden um die ganze Welt. Droht sich so etwas nun zu wiederholen?

Prinz Harry: Deutliche Drohung von IHR

Laut Berichten des britischen Magazins „The Sun“ existieren angeblich noch weitere Aufnahmen aus dieser besagten Partynacht in Las Vegas. Die ehemalige Stripperin Carrie Royale will an auch dabei gewesen sein und droht nun mit der Veröffentlichung weiterer Bilder.

„Ich habe Bilder am Pool von der Nacht davor und Aufnahmen von Harry ganz nackt. Die Leute werden davon schockiert sein“, erzählt sie dem britischen Boulevardblatt. Carrie Royale will die bislang unbekannten Bilder im Internet veröffentlichen, um sich an dem Ehemann von Meghan Markle zu rächen.

Prinz Harry: Carrie Royale ist wütend

Der Grund für die Drohungen: Die ehemalige Stripperin ist wütend über die Darstellungen der Nacht in dem Buch „Spare“. Dort verliert Harry nämlich kein einziges Wort über sie. „Ich bin ein bisschen wütend darüber, dass ich in seinem Buch nicht erwähnt werde. Ich meine, wow. Er hat eine Menge Dinge aus dieser Nacht ausgelassen“, erzählt Carrie Royale in dem Interview mit „The Sun“.

Prinz Harry hat sich bislang nicht zu den Drohungen geäußert. Es bleibt fraglich, ob die ehemalige Stripperin die Fotos wirklich veröffentlichen wird oder lediglich die mediale Aufmerksamkeit, die dem Sohne von König Charles III. zuteilwird, für sich nutzen will. Ein schwieriges Unterfangen – schließlich haben Prinz Harry und Herzogin Meghan bewiesen, dass sie nicht vor einer Klage zurückschrecken.