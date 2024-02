Irre Wendung! Prinz Harry will seine Kinder nach Großbritannien bringen

Vor rund vier Jahren kam es im britischen Königshaus zu einem folgenschweren Bruch: Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle kehrten Großbritannien den Rücken und wanderten nach Kalifornien aus. Seither herrschte Funkstille zwischen dem Herzog und seiner adligen Familie.

Das änderte sich allerdings mit der Krebs-Diagnose von König Charles III. Nach der Bekanntgabe kehrte Prinz Harry sofort nach Großbritannien zurück und traf sich mit seinem Vater. Stehen die Zeichen nun etwa auf Versöhnung? Ein Insider packt über Harrys Pläne aus, in die auch seine beiden Kinder Archie und Lilibet involviert sind.

Prinz Harry will mehr Zeit in Großbritannien verbringen

Wie ein Insider gegenüber dem britischen „Ok! Magazine“ sagt, soll Prinz Harry seine Kinder öfters in seine Heimat bringen wollen. Schließlich haben die beiden Mini-Royals so gut wie gar nichts mit den Traditionen der britischen Königsfamilie am Hut. Das soll sich nun ändern, schreibt das Magazin.

„Harry möchte mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringen und die Kinder zu ihren Großeltern und Cousins bringen, aber er muss sich erst beweisen. Das wurde ihm sehr deutlich gemacht“, so der Insider. Könnten Prinz Harry und seine Familie so wieder zueinander finden?

Was geht in Prinz Harry vor?

Die königliche Expertin Jennie Bond erklärt gegenüber dem „Ok! Magazine“, dass der 39-Jährige nach der Schock-Diagnose ins Grübeln gekommen sei. „Lebensereignisse wie diese fokussieren jedoch den Geist, und ich bin sicher, dass Harry darüber nachdenken wird, dass seine Kinder im Moment so gut wie keine Beziehung zu ihrem Großvater väterlicherseits – oder mütterlicherseits – haben. Die Zeit und das Leben schreiten voran, und Schrecken wie dieser werden Harry sicherlich dazu bringen, intensiv über die Zukunft nachzudenken“, so die Expertin.

Eine Versöhnung zwischen Prinz Harry und seiner Familie ist nicht ausgeschlossen. Fakt ist aber, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, die alten Wunden zu heilen und wieder gemeinsam auf einen Nenner zu kommen. Womöglich ist die Annäherung der Kinder an ihre Wurzeln der erste Schritt in die richtige Richtung.