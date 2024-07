Prinz Harry: Star scherzt über Royal – es passierte wegen Meghan

Prinz Harry und Meghan Markle gelten als das royale Traumpaar schlechthin. Mit ihrer Hochzeit vor sechs Jahren besiegelten sie ihr Glück. Dass die beiden noch so verliebt sind wie an Tag eins, bewies eine süße Enthüllung, die Meghan vor einigen Jahren im Fernsehen herausrutsche. Doch dafür wurde der Herzog von Sussex ordentlich von einem prominenten Freund verspottet.

Prinz Harry: Meghan packt aus

Prinz Harry und Meghan Markle sorgten bereits mit einigen Auftritten im TV für Aufsehen. Einer ist dabei besonders in Erinnerung geblieben. Spulen wir zurück ins Jahr 2021 – Harry tritt in der beliebten „Late Late Show“ mit James Corden auf. Die beiden unternahmen damals eine unterhaltsame Bustour durch Los Angeles. Doch es war nicht der Roadtrip, der für Aufruhr sorgte, sondern ein Videoanruf Meghans.

Während die Herzogin von Sussex ihren Gatten am Telefon erwartete, begrüßte stattdessen James die ehemalige Schauspielerin am Hörer. In gewohnter Manier plauderte Meghan dann allerdings los – und enthüllte dabei einen bisher geheimen Spitznamen ihres Partners!

Prinz Harry: Jetzt ist es raus!

„Haz, wie läuft deine Tour durch L.A.?“, wollte Meghan während der „Late Night Show“ von ihrem Ehemann wissen. James Corden, ein enger Freund von Harry, konnte sich daraufhin eine scherzhafte Bemerkung nicht verkneifen: „Haz! Ich wusste nicht, dass wir dich Haz nennen dürfen!“ Daraufhin konterte Harry mit einem Schmunzeln: „Nun, du bist nicht meine Frau“.

Der Spitzname „Haz“ ist jedoch nicht das einzige Kosewort, das Meghan für ihren Mann verwendet. Bei einem Auftritt in der „Ellen Show“ erzählte die Herzogin von Sussex liebevoll von der Beziehung ihrer Kinder und erwähnte dabei Harry unter dem Kosenamen „H“. „Er [Archie] liebt es, ein großer Bruder zu sein. Jeder sagt dir, jemand hat H und mir gesagt, ein Kind ist ein Hobby, zwei Kinder sind Elternschaft“, erzählte sie und gab dabei erneut Einblicke in ihr familiäres Leben.

Auch innerhalb der königlichen Familie sind Spitznamen keine Seltenheit. In seiner Autobiografie „Spare“ enthüllte Prinz Harry die Kosenamen, die er und sein Bruder William füreinander verwenden. Während Harry seinen älteren Bruder „Willy“ nennt, spricht William ihn liebevoll mit „Harold“ an.