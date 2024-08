Prinz Harry: Jetzt spricht er – es geht um Meghan und eine heftige Ankündigung

Seit dem Megxit 2020 sind Besuche von Prinz Harry und Meghan Markle in England rar geworden. Während der Sohn von König Charles noch mehrfach im Jahr aus verschiedenen Anlässen in seine alte Heimat reist, meidet seine Frau das Vereinigte Königreich.

Wieso die Herzogin stets einen großen Bogen um das Vereinigte Königreich macht und ob sie sich jemals nochmal dort blicken lässt – diese Fragen beantwortete Harry jetzt in einer neuen Dokumentation.

Prinz Harry: Davon gingen viele aus

Ihre gemeinsame Zeit in England war nur von kurzer Dauer. Nicht einmal zwei Jahre nach ihrer Traumhochzeit zogen Prinz Harry und Meghan Markle die Reißleine und wanderten aus. Es folgten harte Vorwürfe in Richtung der Königsfamilie und der Medien. Diese galten immer als Grund für den Umzug der beiden nach Kanada und später nach Amerika.

+++ Prinz Harry: Jetzt ist es offiziell – um Mitternacht ging die Nachricht rum +++

Viele gingen auch davon aus, dass der Bruch und das schlechte Verhältnis zu Harrys Familie, sowie das Unbehagen gegenüber den Medien schuld daran sei, dass die royalen Aussteiger ihre alte Heimat so gut es geht meiden. Offenbar gibt es aber einen noch viel stärker wiegenden Faktor, der nicht unbekannt ist.

Wegen Sorgen um Sicherheit – Prinz Harry trifft schwere Entscheidung

Und dabei geht es um das so wichtige Thema Sicherheit. Prinz Harry machte seit dem Megxit nie ein Geheimnis daraus, dass er sich um das Wohlergehen seiner Familie sorgt, wenn diese in England ist. Dem Rotschopf und seinen Liebsten wurde nämlich der grundsätzliche Schutz durch die Polizei entzogen.

E-Mail-Adresse (Pflicht) Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Es gilt unsere Datenschutzerklärung.

Jetzt anmelden!

Um ihren Personenschutz müssen sie sich daher selbst kümmern. Das Problem dabei: Bodyguards können nicht den Grad an Sicherheit gewährleisten, den die Polizei erbringen kann. Prinz Harry fühlt sich daher unwohl in England und hat eine schwere Entscheidung getroffen.

In einer neuen ITV-Doku erklärte er: „Es ist immer noch gefährlich, und alles, was es braucht, ist ein einsamer Akteur, eine Person, die dieses Zeug liest, um nach dem zu handeln, was sie gelesen hat.“ Der Royal fährt fort: „Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist, das sind Dinge, die mir wirklich Sorgen bereiten. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde.“

Herzogin Meghan wird also den Aussagen ihres Mannes zufolge nie wieder englischen Boden betreten. Ob das auch für die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet gilt? Unklar. Feststeht: Prinz Harry selbst dürfte weiterhin in seine alte Heimat reisen, alleine schon wegen seinem Wohltätigkeitsengagement.