Prinz Harry: Jetzt ist es offiziell – um Mitternacht ging die Nachricht rum

Die Invictus Games sind für Prinz Harry eine Herzensangelegenheit. 2014 rief er die Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten ins Leben. Neben körperlich erkrankten Veteranen richtet sich die Veranstaltung auch an solche, die unter psychischen Problemen leiden.

Alle zwei Jahre können sie sich bei sportlichen Wettkämpfen miteinander messen und so zeigen, dass auch schwere Schicksalsschläge zu verkraften sind und nicht den Lebensmut nehmen müssen. Ausgetragen wird das internationale Sportereignis immer in einer anderen Stadt. Vergangenes Jahr fanden sie in Düsseldorf statt. Kommendes Jahr werden die Invictus Games in Vancouver und Whistler sein. Inzwischen steht auch schon der Ort für 2027 fest.

Prinz Harry: Jetzt steht es fest

Nicht nur die teilnehmenden Soldaten der Invictus Games werden gespannt auf diese Nachricht gewartet haben, sondern auch Prinz Harry Fans auf der ganzen Welt. Bis diese Woche war es nämlich ein gut gehütetes Geheimnis, wo die Invictus Games 2027 stattfinden.

In der Nacht zu Dienstag (23. Juli) platzte dann schließlich die Bombe. Wie die „Dailymail“ berichtet, wurde um Mitternacht verkündet, dass die englische Stadt Birmingham den Zuschlag erhielt. Somit finden die Invictus Games zum zweiten Mal in Großbritannien, also der Heimat von Prinz Harry, statt.

Springt Meghan über ihren Schatten?

2014 hatte die erste Ausgabe der Sportveranstaltung in London stattgefunden. Ob wie damals auch in drei Jahren Mitglieder der königlichen Familie den Wettkämpfen beiwohnen werden? In Anbetracht des schwierigen Verhältnisses von König Charles‘ Sohn zu seinen Verwandten ist davon zumindest aktuell eher nicht auszugehen.

Prinz Harrys Teilnahme hingegen gilt aber schon jetzt als sicher. Als Schirmherr ist er stets bei den Invictus Games vor Ort und unterstützt die Teilnehmenden. Dabei konnte er sich in der Vergangenheit auch auf seine Ehefrau Meghan verlassen, die ihn immer wieder begleitete.

Seit dem Megxit 2020 meidet die Herzogin von Sussex allerdings das Vereinigte Königreich. Wie hoch die Chancen stehen, dass sie für die Invictus Games 2027 über ihren Schatten springt und mit ihrem Gatten nach Birmingham reist? Das dürfte wohl das große Thema in den Wochen zuvor werden.