Prinz Harry: Als er DAS zu Meghan Markle sagt, sind die Fans total aus dem Häuschen

Auf diesen Moment haben die Fans von Prinz Harry und Meghan Markle nur gewartet. Endlich zeigen sich die beiden wieder in der Öffentlichkeit.

Es ist der erste Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet im Juni. Logisch, dass die Fans da ganz genau hinsehen und zuhören. Ein einzelnes Wort von Prinz Harry lässt die Masse plötzlich ausflippen.

Prinz Harry lässt die Zuschauer ausrasten, als er DAS zu seiner Frau Meghan sagt. Foto: imago images/UPI Photo

Prinz Harry und Meghan Markle sprechen bei Benefizkonzert über Corona-Impfung

Als Prinz Harry am Wochenende beim „Global Citizen Live“-Event gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle auf die Bühne tritt, sorgt er für Furore. Die Zuschauer des Benefizkonzerts im New Yorker Central Park sind völlig aus dem Häuschen, als sie das Ehepaar erkennen.

Harry und Meghan machen sich in ihrer Rede dafür stark, dass die Corona-Impfstoffe für jeden auf der Welt zugänglich gemacht werden müssen. Für ein solches Statement gibt es natürlich viel Applaus, doch es ist eine ganz andere Aussage, die die Menschenmenge laut jubeln lässt.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni zur Welt

Prinz Harry erwähnt seine „Frau“ – Publikum reagiert mit tosendem Applaus

Als Prinz Harry die Worte „meine Frau“ fallen lässt, kennen die Fans kein Halten mehr. Begeisterter Beifall macht sich breit, der Harry direkt ein Lachen entlockt. Auch Meghan Markle ist sichtlich gerührt von der Reaktion des Publikums und legt kichernd ihren Kopf auf Harrys Schulter, wie „Good Morning America“ berichtet.

Prinz Harry und Meghan Markle beim Global Citizen Live Event im New Yorker Central Park. Foto: IMAGO / UPI Photo

Der Sohn von Prinz Charles und die ehemalige Schauspielerin sind bereits seit dem 19. Mai 2018 verheiratet. Anders als in England wird ihre Liebe in den USA aber offenbar noch immer groß gefeiert.

Prinz Harry und Meghan Markle sind jedoch nicht nur für das Benefizkonzert in New York zu Gast. An welchem Projekt sie dort ebenfalls arbeiten, liest du hier.