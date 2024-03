Prinz Harry und Meghan beim Dinner – es hat eine besondere Bedeutung

Die märchenhafte Beziehung zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan hat nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern weltweit Berühmtheit erlangt. Nun setzen die beiden in Texas ihre Liebesgeschichte fort und sorgen dabei für romantische Schlagzeilen.

An dem Ort, an dem einst die Funken ihrer Liebe übersprangen, dem „Soho House“ in Austin, fanden Meghan und Harry erneut zueinander in einem ruhigen Moment der Zweisamkeit. Dabei bot der exklusive Club in der texanischen Metropole das perfekte Ambiente für ein romantisches Abendessen vor dem vollgepackten Konferenztag.

Prinz Harry und Meghan: Wie alles begann

Die Geschichte ihrer Liebe begann im „Soho House“ in London, wie Prinz Harry in seiner Autobiografie „Spare“ und in der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ offenbarte. Dort trafen sich die beiden zum ersten Mal im Juli 2016, nachdem eine gemeinsame Freundin über Instagram den Kontakt hergestellt hatte. Meghan erinnert sich in der Dokumentation an den nicht ganz pannenfreien Beginn ihrer Romanze, als Harry aufgrund eines Staus zu ihrem ersten Date zu spät kam.

+++ Prinz Harry unter Beobachtung – Experte spricht Klartext: „Unweise und töricht“ +++

Trotz des holprigen Starts bezauberte Harry seine zukünftige Frau mit seinem Humor: „Er war einfach so lustig, so erfrischend lustig. Wir waren zusammen wie Kinder“, schwärmte Meghan. Als die Schauspielerin später am Abend ein zweites Dates vorschlug, erinnert sch die hübsche Brünette: „Ich muss übermorgen weg, essen wir morgen zusammen zu Abend? Ich weiß noch, dass er zu mir sagte, dass sei so direkt und amerikanisch von mir.“

Prinz Harry: „Diese Frau ist fantastisch“

Der darauffolgende Abend bestätigte, was beide fühlten: Sie wollten es miteinander probieren. „Es fiel mir wie Schuppen von den Augen“, so Harry: „Diese Frau ist fantastisch. Sie hat alles, wonach ich gesucht habe. Sie fühlt sich wohl mit mir und ist so entspannt in meiner Gesellschaft.“

Durch ihr erneutes Date im texanischen „Soho House“ verdeutlicht das Royals-Paar erneut, wie sehr sie ihre gemeinsamen Augenblicke schätzen und sich gerne Momente der Zweisamkeit gönnen.