Prinz Harry kommt nach Großbritannien zurück – der Grund ist traurig

Vor fünf Jahren wagten Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle den Absprung von den britischen Royals, zogen in die USA. Spätestens seitdem ist das Tischtuch zwischen Harry und seiner Familie endgültig zerschnitten. Doch jetzt kehrt der 40-Jährige zurück in die Heimat – der Grund ist allerdings wenig erfreulich.

Als (Ex-)Mitglied der britischen Königsfamilie war Harry es von Anfang an gewohnt, im Scheinwerferlicht zu stehen, von Journalisten belagert zu werden und wenig Privatsphäre zu haben. Doch ein Verlag ging seiner Meinung nach zu weit mit der Berichterstattung über ihn.

+++Meghan Markle: Irres Gerücht macht die Runde – für Prinz Harry ist es ein Schlag ins Gesicht+++

Prinz Harry muss vor Gericht auftauchen, weil seine Privatsphäre verletzt wurde

Harry wird nach Großbritannien zurückkehren. Der traurige Grund: Er muss vor Gericht. Es geht um eine Klage gegen den Medienkonzern News Group Newspapers (NGN). Wie „The Guardian“ berichtet, befinden sich der Herzog und der Verlag seit Jahren in einem Rechtsstreit.

Mehr aus der Welt der Royals: Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt kommt Unglaubliches ans Licht – Nachbarn packen aus

Und Prinz Harry will persönlich vor Gericht auftauchen – auch, wenn er mit Frau und Kindern im weit entfernten Kalifornien lebt. Er wirft dem Medienkonzern vor, ihn zwischen 1996 und 2011 zu stark in seinem Privatleben eingeschränkt zu haben. Es sollen unter anderem Privatdetektive beauftragt worden sein, um über Prinz Harry zu recherchieren.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wurde er abgehört und bespitzelt? Heftige Vorwürfe!

Der Zivilprozess soll bis Mitte März laufen und findet am High Court in London statt. Harry führt seit mehreren Jahren einen erbitterten Kampf gegen „News Group Newspapers“, denen er vorwirft, Telefongespräche abgehört und andere Bespitzelungen durchgeführt zu haben. Warum es für den Royal vor einigen Monaten in dem Rechtsstreit schon einmal eng wurde, kannst du hier nachlesen>>>