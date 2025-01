Meghan Markle: Irres Gerücht macht die Runde – für Prinz Harry ist es ein Schlag ins Gesicht

Immer und immer wieder ranken sich fiese Gerüchte rund um ein mögliches Ehe-Aus von Meghan Markle und Prinz Harry. Doch die neusten Schlagzeilen schlagen dem Fass den Boden aus – und sind besonders für Harry bitter!

Spätestens seit ihrem Bruch mit der britischen Königfamilie sorgen Meghan Markle und Prinz Harry für reichlich Gesprächsstoff. Da wäre das legendäre Interview mit Oprah Winfrey, in dem das Paar mit den britischen Royals gnadenlos abrechnete, oder Harrys Enthüllungs-Buch „Reserve“, welches 2023 auf dem Markt kam.

Meghan Markle: Fieses Gerücht kommt aus der Buchwelt

Aber nicht nur ihr schlechtes Verhältnis zu der königlichen Familie in Großbritannien steht im Fokus. Auch ihre Ehe wird von der Öffentlichkeit mit Argusaugen beobachtet. Immer und immer wieder ploppen Scheidungs-Gerüchte auf. Und auch in einem Bericht des Magazins „Vanity Fair“ geht es um angebliche Krisen-Gerüchte rund um ihre Beziehung.

Pikant: In der Buchwelt sollen Gerüchte kursieren, dass die Herzogin wegen eines Buchs über eine mögliche Scheidung bei verschiedenen Verlegern angeklopft hat – ein herber Schlag für Harry! Doch der 40-Jährige kann erstmal aufatmen. Bislang ist das Projekt weder bestätigt noch umgesetzt.

Meghan Markle und Prinz Harry: Vertrauter bestätigt ein anderes Bild

Noch dazu will ein Vertrauter des Paares wissen, dass die zwei nach wie vor „sehr verliebt" seien. Was letztendlich wirklich dran ist an den Gerüchten, weiß wohl Meghan Markle selbst am besten.