Prinz Harry feiert Comeback auf Netflix – doch von Meghan Markle fehlt jede Spur

Nach der erfolgreichen Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“, in welcher sie ihr Ausscheiden aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie thematisieren, kommt eine neue Serie raus. Diese beschäftigt sich mit den „Invictus Games“, einem Herzensprojekt von Prinz Harry.

In der neuen Doku-Serie „Heart of Invictus“ zeigt Netflix Ausschnitte des Sportwettbewerbes für im Einsatz verletzte Soldaten. Ab dem 30. August zeigt der Streamingdienst, wie die Athleten sich in den verschiedenen Sportarten messen. Dabei ist Prinz Harry natürlich mit von der Partie. Am Mittwoch (16. August) erschien der erste Trailer in den sozialen Netzwerken. Doch von Meghan Markle fehlt darin jede Spur.

Prinz Harry rief „Invictus Games“ 2014 ins Leben

Wenn einer weiß, wie es an der Front aussieht, dann wohl Prinz Harry. Der jüngere Sohn von König Charles III. war schließlich selber im Einsatz. Der Afghanistan-Veteran rief nach seiner Zeit bei der Armee anschließend den Wettbewerb „Invictus Games“ ins Leben, um verwundete Soldaten die Möglichkeit zu geben, sich wieder in der Welt des Sports zu integrieren.

Er selbst beschreibt die Botschaft hinter der Netflix-Dokumentation wie folgt: „Die Spiele drehen sich nicht darum, was die Verletzungen verursacht hat, sondern um die Genesung und wie man wieder Teil einer Gemeinschaft werden kann.“ In dem Trailer sieht man neben den Veteranen auch den Prinzen selbst. Doch seine Frau Meghan Markle kommt bis dato nicht vor.

Prinz Harry: Fans sind unterschiedlicher Meinung

In den Kommentaren unter dem ersten Trailer der Serie ist die Resonanz durchwachsen. Während sich viele auf die neue Doku freuen, sind andere enttäuscht, dass die Herzogin bisher nicht thematisiert wurde:

„Ich wünschte, wir könnten Meghan sehen!“

„Kann es kaum erwarten, das anzusehen. Was für tolle Arbeit Prinz Harry geleistet hat! Mehr Macht für ihn und Meghan.“

„Unglaublich! Ich kann es kaum erwarten. Bitte keine Meghan Markle.“

„Ich hoffe, dass die Serie nicht zu viel Zeit damit verschwenden wird, dass Harry Klischees oder Meghan in Luxuskleidung und Schmuck trägt. Aber ich werde es versuchen.“

Netflix zeigt „Heart of Invictus“ ab dem 30. September in der Mediathek.