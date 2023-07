Prinz Harry plant neues Netflix-Format – ohne Meghan

Es war das TV-Highlight schlechthin für alle Fans der Royals: Die Netflix-Doku über Meghan Markle und Prinz Harry hat eingeschlagen, wie eine Bombe. Dort geht es unter anderem um ihre Liebesgeschichte und einschneidende Erlebnisse wie der Tod von Lady Di.

Die sechsteilige Netflix-Doku von Prinz Harry und Meghan Markle kam bei den Zuschauern größtenteils gut an. Nun folgt das nächste Projekt der Royals mit dem Streamingdienst Netflix. Doch die Sache hat einen Haken: Der Herzog von Sussex macht einen Alleingang.

Prinz Harry plant Doku über Afrika

Harry tritt in die Fußstapfen seiner Mutter Lady Diana. Diese wara bekanntlich ein großer Afrika-Fan und engagierte sich dort für zahlreiche soziale Projekte. Nun geht auch Harry für sein Solo-Projekt dorthin. Schließlich fühle er sich auf dem Kontinent wie zu Hause, berichtet die britische Zeitung „Mirror“.

Darüber hinaus verbindet der zweifache Vater so viel mit Afrika, weil es ihn an seine Mutter erinnert. „Hier habe ich mich meiner Mutter am nächsten gefühlt und Trost gesucht, nachdem sie gestorben war“, sagte er vergangenes Jahr in einer Rede. Jetzt soll also eine Netflix-Doku über den Prinzen und den Kontinent folgen.

Wann die Serie an den Start geht, ob die Dreharbeiten schon laufen, und worum es letztendlich in der Doku gehen wird, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wegen des Streiks in Hollywood lägen die Pläne aktuell brach, heißt es. Nach Informationen von „Page Six“, würden die Sussexes allerdings unter Druck stehen, neue Inhalte für Netflix zu entwickeln, nachdem ihre Zusammenarbeit mit Spotify beendet wurde.

