Prinz Harry & Meghan Markle: Liebesshow in Kolumbien – „Nur für die Kameras“

Prinz Harry und seine Liebste Meghan Markle lassen sich derzeit in Kolumbien feiern. Die royalen Aussteiger sind auf Einladung von Vizepräsidentin Francia Márquez in dem südamerikanischen Land unterwegs.

Bereits nach ihrer Ankunft am Donnerstag (15. August) folgte ein straffes Programm. Gestresst wirkte das Paar aber in keinem Moment. Beide strahlten stets über beide Ohren und konnten obendrein die Finger nicht voneinander lassen. Das gefiel allerdings nicht jedem.

Prinz Harry & Meghan Markle: So sah ihr erster Tag in Kolumbien aus

Auch, wenn Prinz Harrys und Meghan Markles Besuch in Kolumbien kein offizieller Staatsbesuch ist, bekommt man dennoch den Eindruck, dass die royalen Aussteiger in Kolumbien wie Vertreter des Königshauses behandelt werden. Vor Ort waren sie zunächst unter anderem von Vizepräsidentin Francia Márquez empfangen worden, bevor es weiter zu einem Besuch in eine Schule ging.

Ihr Aufenthalt dort wurde unter anderem von den aufgeregten Rufen von Schülern begleitet. Den Abend ließen Harry und Meghan bei Theater-, Musik- und Tanzaufführungen ausklingen. Ein Programm, das dem einer royalen Tour ziemlich ähnlich ist – es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied!

Sie dürfen es, Mitglieder der Royal Family nicht

Da die beiden nicht im Auftrag des Monarchen unterwegs sind, gelten auch einige Regeln nicht. Und das ist nicht zu übersehen! Die Sussexes liefern nämlich eine echte Liebesshow ab, berühren sich immer wieder zärtlich und können kaum voneinander ablassen. Für arbeitende Mitglieder der Windsors undenkbar.

Prinz Harry und Meghan Markle hingegen müssen sich an kein Protokoll mehr halten und können tun und lassen, was sie wollen. Ihre öffentliche Zuneigung – die sie bereits in der Vergangenheit immer wieder zeigten – kommt bei den Fans gut an. Bei Social Media werden sie für das Zeigen ihrer Liebe gefeiert.

„Ihr beide habt keine Angst davor, eure Gefühle füreinander zu zeigen, ich liebe das“, schreibt beispielsweise eine Userin unter dem Beitrag einer Fanpage bei Instagram und eine andere Person kommentiert mit „Sie sind ein liebendes Paar“. Neben jeder Menge begeisterter Reaktionen finden sich aber auch kritische Stimmen wider. „So inszeniert! Nur für die Kameras“, ist unter anderem zu lesen, genau wie weitere Kommentare, die meinen, alle Berührungen seien pures Schauspiel.

Ob nun wahre Liebe oder nur gespielt – das Paar hat die volle Aufmerksamkeit mal wieder für sich und das ist es, was es will!