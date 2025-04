Meghan Markle: Jetzt verkündet sie es – in wenigen Tagen ist es so weit

Gerade erst feierte Meghan Markles Netflix-Doku „With Love, Meghan“ Premiere, jetzt legt die Herzogin von Sussex bereits nach. Und das mit brandneuen Produkten ihrer Marke „As Ever“. In ihrem Newsletter gibt Meghan nicht nur erste Einblicke in ihre Produktlinie, sondern teilt auch persönliche Erinnerungen.

Doch das Timing könnte kaum pikanter sein: Während Meghan ihre Marke feiert, steckt Harry in einem handfesten Streit um seine Wohltätigkeitsorganisation „Sentebale“. Nach fast 20 Jahren hat er sich von dem Projekt getrennt. Trotzdem verliert Meghan darüber kein Wort. Stattdessen dreht sich alles um ihr neuestes Herzensprojekt.

Meghan Markle: Jetzt darf es jeder wissen

Brisanter könnte das Timing von Meghans neuem Launch kaum sein: Während ihr Mann Prinz Harry gerade im Zentrum eines Streits um seine Wohltätigkeitsorganisation „Sentebale“ steht, lässt sich Meghan davon nicht beirren. Anstatt sich öffentlich in das Drama einzumischen, treibt sie die Markteinführung ihrer Produkte mit voller Kraft voran.

In ihrem Newsletter gibt Meghan erste Einblicke in ihre Produktlinie und nimmt ihre Fans mit auf eine ganz persönliche Reise. Ihre Zitronen-Ingwer-Tee-Mischung soll an die frischen Zitronen aus ihrem eigenen Garten erinnern, während ihre Crêpe-Mischung sie zurück nach Frankreich katapultiert, zu ihrer Studentenzeit, als sie mit einem Rucksack durch das Land reiste.

„Ich wollte diese Erinnerung und Erfahrung zu dir nach Hause bringen“, schreibt sie und fügt hinzu: „Außerdem sind sie so einfach zu machen!“ Doch ein Detail fehlt noch!

Meghan Markle: Bald ist es so weit

Obwohl die Produkte bereits auf der Website von „As Ever“ zu sehen sind, bleibt ein entscheidendes Detail noch offen: Weder Preise noch Kaufmöglichkeiten sind bisher bekannt. Meghan lässt ihre Fans also weiter auf heißen Kohlen sitzen! Lediglich bekannt ist, das die Produkte in den kommenden Tagen online gehen sollen, wie der „Mirror“ schreibt.

Eines steht fest: Meghan Markle glaubt fest an ihr neues Projekt. „Ich hoffe, dass du, wenn du siehst, woran ich so hart gearbeitet habe, ermutigt wirst und weißt, dass du alles, was das Leben bringt, auch schaffen kannst. Dein Wert, deine Kreativität, deine Freude – das bist du, so wie es immer war und immer sein wird“, so die Ehefrau von Prinz Harry weiter in ihrem Newsletter.