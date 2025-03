Meghan Markle eigentlich an Prinz William interessiert? Krasses Gerücht macht die Runde

Prinz Harry sollte bei diesen Schlagzeilen besser wegschauen: Wollte sich Meghan Markle eigentlich gar nicht den 40-Jährigen angeln, sondern stattdessen seinen Bruder und Thronfolger Prinz William?

Mal wieder brodelt die Gerüchteküche rund um Meghan Markle! Die Herzogin soll damals ein Auge auf Prinz William geworfen haben, wie die „Bild“ unter Berufung auf das Enthüllungsbuch „Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants“ von Tom Quinns berichtet.

Meghan Markle soll Prinz William ständig umarmt haben

William war von seiner Schwägerin zunächst begeistert. „William fand Meghan entzückend, als Harry anfing, mit ihr auszugehen“, heißt es in dem Buch. Und auch die heutige Frau von Prinz Harry fand dessen Bruder sympathisch.

Als Amerikanerin war Meghan es eh schon gewohnt, sich relativ zwanglos zu verhalten. Zunächst empfand William das auch als eine „erfrischende Abwechslung“. Doch wurde es irgendwann einfach zu intensiv? „Meghan umarmte ihn praktisch jedes Mal, wenn sie ihm begegnete. Die Berührungen und Wangenküsse heizten Flirt-Gerüchte unter den Mitarbeitern an“, heißt es.

Meghan Markle: Poster von William statt Harry

Worte, die sich für Prinz Harry wie eine schallernde Ohrfeige anfühlen müssen. Und auch dieser Fakt wird den Rotschopf mit Sicherheit nicht kalt lassen: „Meghan hatte ein Poster von William an ihrer Wand im Studentenwohnheim. Sie war in ihn verknallt – nicht in Harry“, wollen Unikollegen wissen. Was wäre gewesen, wenn Prinz William zu der Zeit, als sich Harry und Meghan kennenlernten, noch Single gewesen wäre? Wir werden es wohl nie erfahren…

Fakt ist aber: Prinz William ist glücklich mit seiner Frau Kate Middleton. Das Ehe-Paar hat insgesamt drei gemeinsame Kinder. Zwischen der Liebe der beiden passt wohl keine Meghan Markle.