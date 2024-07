Prinz Harry und Meghan Markle: Dieses Land ist für sie tabu – zumindest wenn es nach König Charles geht

Normalerweise können Prinz Harry und Meghan Markle – wie die meisten anderen Menschen auch – in jedes erdenkliche Land der Welt reisen, sofern sie die Einreisebedingungen erfüllen.

In diesem Jahr scheint es dabei allerdings eine Ausnahme zu geben. Denn Gerüchten zufolge dürfen die Sussexes den Boden eines Landes nicht betreten, zumindest wenn sie den Wunsch von König Charles berücksichtigen.

Prinz Harry und Meghan Markle: DAS sollen sie planen

Prinz Harry und Meghan Markle haben sich nach ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus in Kalifornien niedergelassen. Dort, wo auch zahlreiche Prominente leben, fühlen sich die beiden mit ihren Kindern Archie und Lilibet wohl und kommen ihrem Alltag nach – wenn sie nicht gerade im Ausland unterwegs sind.

Denn im Rahmen ihrer Wohltätigkeitsarbeit und anderen Terminen sind der Sohn von König Charles und seine Frau regelmäßig auch außerhalb ihrer Heimat unterwegs. Meist beschränkt sich der Aufenthalt abseits der Staaten auf wenige Tage, bald wollen die beiden aber eine deutlich längere Reise – eine Welttour – beginnen.

Dieses Land sollen sie König Charles zuliebe meiden

Das glaubt zumindest die Royals-Expertin Louise Roberts, wie sie „Sky News Australia“ verriet. Wo es die beiden genau hinziehen könnte, lies sie offen, stellte dafür aber klar, wo Prinz Harry und Meghan Markle wohl nicht auftauchen werden. „Sie können nicht dorthin gehen, wo Charles und Camilla hingehen werden – sie können nicht nach Australien gehen“, so Roberts.

Die Royals-Expertin spielt damit auf den geplanten Besuch von König Charles und Königin Camilla in Australien, Samoa und Neuseeland im Oktober an. Der Monarch und seine Frau werden voraussichtlich zwei Wochen in den drei Ländern unterwegs sein und Termine für die Krone absolvieren.

Ein Besuch von Prinz Harry und Meghan Markle in Australien zuvor oder danach könnte die Reise des Königs überschatten und die Aufmerksamkeit stattdessen auf die Sussexes lenken. Charles dürfte die Nachricht der möglichen Welttour der beiden daher wohl kaum willkommen geheißen haben. Er wird hoffen, dass die royalen Aussteiger Rücksicht nehmen und ihm bei seiner Reise nicht die Show stehlen werden. Ob sein Wunsch allerdings in Erfüllung gehen wird, bleibt abzuwarten.