Prinz Harry: Nach Promo-Panne – Adelsexperte deutlich: „Futterneid“

Kaum hat Kate Middleton die Welt mit ihrer bewegenden Nachricht erfreut, betreten Prinz Harry und Meghan Markle mit einem neuen Projekt die Bühne. Und das zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt. Während die Royals in Großbritannien den Sieg über Kates Krankheit feiern, scheinen die Sussexes ihre eigene Agenda zu verfolgen.

Man könnte meinen, die Sterne hätten sich ungünstig für diesen PR-Coup ausgerichtet. Doch in der Welt der Prominenten wird selten etwas dem Zufall überlassen. So präsentiert der britische Netflix-Account am Montagabend (9. September), nur Stunden nach Kates emotionalem Video, erste Einblicke in die neue Doku-Serie „Polo“.

Prinz Harry und Meghan Markle drängen sich ins Rampenlicht

Während Kates Botschaft von Hoffnung und Genesung um 17:11 Uhr die sozialen Netzwerke erhellte, sorgten Harry und Meghan um 19:11 Uhr für Gesprächsstoff – jedoch mit einem ganz anderen Fokus. Statt sich in die Jubelwelle um Kate einzureihen, scheinen die Sussexes darauf bedacht, die Aufmerksamkeit auf ihr eigenes Schaffen zu lenken. Aber was sagt das über die Dynamik im britischen Königshaus aus?

Adelsexperte Jürgen Worlitz wirft ein, dass möglicherweise private Genesungswünsche von Harry und Meghan an Kate gesendet wurden, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben. „Das wissen wir nicht, aber ich halte es für sehr möglich, dass das auf privaten Kanälen durchgereicht worden ist“, so Worlitz im Interview mit dieser Redaktion. Doch die Frage bleibt: Warum rühren sie genau jetzt die Werbetrommel?

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport.



From Archewell Productions and Boardwalk Pictures, premiering this December only on Netflix. pic.twitter.com/R1uUnXsf0v — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2024

Der Adelsexperte sieht in Harrys und Meghans Timing eine taktische Entscheidung, die auf ihre eigene mediale Präsenz abzielt. „Es könnte sich um eine Art von Futterneid handeln“, spekuliert er. „Sie stellen natürlich fest, dass die Musik der Royals nun mal in Großbritannien, in London, spielt. (…) Und nun möchten sie natürlich die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen drehen, (…) und daher kommen sie fast zeitgleich mit dieser PR-Kampagne.“

„Man will eben teilhaben, man will also, ich sage mal, wie ein Vampir Popularität absaugen“, so Worlitz weiter, bevor er abschließt: „Aber es ist natürlich so, dass es einen Beigeschmack hat, einen ganz gewaltigen.“