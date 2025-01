Prinz Harry und Meghan Markle brechen ihr Schweigen – die Nachricht ist eindeutig

In Kalifornien herrscht momentan Ausnahmezustand. Nach verheerenden Waldbränden mussten Tausende von Menschen bereits evakuiert werden, Häuser sind zerstört. Auch Prinz Harry und Meghan Markle wohnen vor Ort. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus vor knapp fünf Jahren hat sich das Paar mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet ein neues Leben in Montecito aufgebaut.

Doch jetzt müssen die Royals um ihre neue Heimat bangen – und richten sich mit einem wichtigen Appell an Betroffene.

Prinz Harry und Meghan melden sich zu Wort

Die Serie von Großbränden in Kalifornien dauert noch immer an. Gemeinden wurden verwüstet und Tausende von Menschen wurden dazu gebracht, aus ihren Häusern zu fliehen. Darunter Gebiete, in denen viele Prominente wohnen. Auch Prinz Harry und Meghan Markle bangen in ihrer neuen Heimat Montecito.

Auf ihrer offiziellen Website teilen die beiden nun eine Liste von Wohltätigkeitsorganisationen, die in der Krise Hilfe leisten. Dazu zählen unter anderem die Feuerwehr und Tierschutzgruppen. In einer emotionalen Botschaft heißt es außerdem: „In den letzten Tagen wüteten die Waldbrände in Südkalifornien und verwüsteten Familien, Häuser, Schulen, medizinische Einrichtungen und vieles mehr. Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten sind betroffen.“

Prinz Harry und Meghan: Eindringliche Nachricht

Prinz Harry und Meghan Markle rufen dazu auf, Menschen und Tieren in Not Schutz zu gewähren: „Wenn ein Freund, ein geliebter Mensch oder ein Haustier evakuiert werden muss und Sie in der Lage sind, ihnen einen sicheren Zufluchtsort in Ihrem Haus zu bieten, tun Sie das bitte.“

Laut Berichten der britischen Zeitung „The Sun“ haben die Sussexes selbst Kleidung, Kindersachen und andere lebenswichtige Dinge gespendet. Außerdem sollen sie Freunden und Bekannten, die evakuiert wurden, ihre Hilfe angeboten haben.

Die Brände begannen am 6. Januar und haben Dutzende von Verletzten gefordert und Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Weite Teile von Malibu, den Hollywood Hills und dem Runyon Canyon sind betroffen. In dieser schweren Zeit bleibt zu hoffen, dass der Appell von Prinz Harry und Meghan Markle gehört wird und viele Menschen dazu bewegt, den Betroffenen zur Seite zu stehen.