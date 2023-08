Prinz Harry fliegt nach Japan: Um für Meghan zu shoppen

Auch ein Prinz muss einmal raus aus dem Alltag. Nun gut, böse Zungen würden behaupten, dass Prinz Harry nach seinem Ausstieg bei den Royals genug Ruhe hätte, doch dem ist wohl nicht so. Schließlich hat Harry zwei Kinder zu Hause, dazu schrieb er noch ein Buch und drehte zusammen mit Netflix eine Doku. Nicht zu vergessen die Fernsehauftritte und die Arbeit für die „Invictus Games“, die im September in Düsseldorf stattfinden werden.

Nun hat sich Prinz Harry aber doch mal ein wenig Ruhe gegönnt und ist mit seinem Kumpel, dem argentinischen Polo-Spieler Ignacio Figueras, nach Tokio gereist. Auf Instagram teilten die Freunde ein Bild, das scheinbar in einem Geschenkshop entstanden ist.

Prinz Harry mit Kumpel in Japan

Es zeigt Prinz Harry und Ignacio Figueras Seite an Seite. Die beiden haben ihre Arme verschränkt, tragen auffällige Sonnenbrillen, schauen ernst in die Kamera. Doch warum so ernst? Es mag daran liegen, dass sie wichtige Aufgaben zu erledigen haben.

So schreibt Ignacio zu dem Foto: „Shopping for our wifes“, also „Einkaufen für unsere Ehefrauen“. Was genau die beiden eingekauft haben, verriet der Polospieler dagegen nicht. Und natürlich flogen die beiden nicht nur zum Shoppen durch die Weltgeschichte.

Prinz Harry beim „ISPS Sports Values Summit“

Nahm Prinz Harry doch am Mittwoch (9. August 2023) am „ISPS Sports Values Summit“ teil. Bei der Veranstaltung wurde die Frage diskutiert, wie man die Kraft des Sports nutzen könne, um positive Veränderungen voranzutreiben.

Dazu erklärte Prinz Harry: „Die Lektionen, die wir auf dem Feld lernen, sind die gleichen Prinzipien der Philanthropie: dass eine Mission, harte Arbeit, Hingabe und Partnerschaft selbst das Unmögliche möglich machen können. Ob im Sieg zusammengeschweißt oder mit Respekt nach der Niederlage auftreten, niemand überquert jemals eine Ziellinie oder schießt ein Tor ohne die Hilfe und den Glauben anderer. Das ist für mich die Kraft des Sports.“