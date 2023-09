Prinz Harry wird deutlich: „Ihr werdet es nie ganz erfahren“

Es waren wundervolle acht Tage. Acht Tage, die vorher nicht geahnten Glanz nach Düsseldorf brachten. In eine Stadt, die sonst schon glitzert. Durch ihre teuren Einkaufsläden, durch die Schönen und Reichen, die hier tagtäglich verkehren.

Doch die „Invictus Games“ waren viel mehr als Pomp und Glitzer. Mehr als schöne Outfits, ob von Meghan Markle oder anderen getragen, mehr als Royals auf Stippvisite. Sie brachten ein Gefühl nach Düsseldorf, das es hier schon lange nicht mehr in der Form gab. Zusammenhalt, Stolz und ja, zum Ende auch ein bisschen Wehmut. Am Samstagabend endeten die, von Prinz Harry ins Leben gerufenen Spiele. Allerdings nicht ohne eine emotionale Rede des Duke of Sussex.

„Wie ihr gesehen und selbst erlebt habt, war diese Woche viel mehr als nur eine Sportveranstaltung. Sie ist eine Plattform für positive Veränderungen. Die Welle des Respekts war überall zu spüren. Und wir hoffen, dass ihr das auch tief in euch gespürt habt“, so Prinz Harry zu Beginn seiner knapp neunminütigen Rede.

Prinz Harry spricht zum Ende der „Invictus Games“

Er wisse, dass jeder einzelne Teilnehmer, jede einzelne Teilnehmerin körperlich erschöpft sei, hoffe aber, dass sie alle mental stärker als bei ihrer Ankunft seien, so der Duke of Sussex weiter. Wir alle wissen, so Harry, wie groß der Einfluss von Sport auf die Heilung von Menschen sei. Wie viel er bewegen könne. Doch, so der Duke, „ihr werdet nie ganz erfahren, wie groß der Einfluss eurer Handlungen in dieser Woche auf Millionen von Menschen in der ganzen Welt ist.“

„Ihr habt die Herzen der Menschen geöffnet. Durch eure Verwundbarkeit, eure Widerstandsfähigkeit und durch eure schieren Fähigkeiten. Ihr habt uns gezeigt, dass aus Kampf Freude entstehen kann, und dafür sind wir euch ewig dankbar“, wird der 39-Jährige deutlich.

Es sind starke Worte am Ende einer beeindruckenden Woche. Worte, die in Düsseldorf und auch der ganzen Welt hoffentlich noch lange widerhallen werden.