Prinz Harry: Plötzlich taucht er in London auf

Es sollte still und heimlich passieren und doch war es eine Nachricht, die sich am Freitagmorgen (30. August) wie ein Lauffeuer verbreitete: Prinz Harrys Besuch in London. Der Herzog von Sussex ist in seine ehemalige Heimat gereist, um an der Trauerfeier für seinen Onkel Lord Robert Fellowes teilzunehmen, der vor rund einem Monat im Alter von 82 Jahren gestorben war.

Nachdem der Tod bekannt gegeben wurde, brodelte bereits die Gerüchteküche, ob der Herzog von Sussex persönlich anwesend sein würde. Insider gingen zunächst davon aus, dass Harry, der mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan, in den USA lebt, nicht anreisen würde. Umso überraschender kam sein unerwarteter Auftritt vor Ort. Damit traf er nach langer Zeit wieder auf seinen älteren Bruder, Prinz William, und seinen Vater, König Charles III.

Prinz Harry: Es sollte heimlich passieren

Mit dieser Nachricht hätte wohl niemand gerechnet! Prinz Harry flog am Mittwoch (28. August) heimlich zur Beerdigung von Lord Robert Fellowes nach Großbritannien, wie der „Mirror“ berichtete. Der 82-Jährige war mit der Schwester der verstorbenen Prinzessin von Wales, Lady Jane, verheiratet und ein Onkel von Prinz William und Prinz Harry. Er ist Anfang letzten Monats verstorben.

Ein enger Freund der Familie habe gegenüber der „Sun“ bestätigt, dass der britische Thronfolger und sein jüngerer Bruder an einem Gottesdienst vor Ort teilgenommen haben. Eine andere Quelle habe Harry und William ebenfalls bemerkt und war verwundert über das plötzliche Erscheinen des Herzogs: „Ich wusste nicht, dass sie da waren. Sie kamen sehr diskret an.“ Doch das Verhältnis zwischen den royalen Brüdern wirkte weiterhin angespannt.

Prinz Harry: Es herrscht Eiszeit

An der Beerdigung sollen die royalen Brüder demnach „diskret“ miteinander umgegangen sein. Ein anderer Anwesender sagte: „Wir haben nie gesehen, dass sie miteinander gesprochen haben, und sie haben Abstand gehalten.“

+++Prinz Harry macht rührendes Geständnis: „Ich war dort glücklich“+++

Schon kurz nach dem Tod von Lord Robert Fellowes befürchtete BBC-Korrespondentin Jennie Bond eine „unangenehme“ Situation, sollte Harry vor Ort sein. Damals sagte sie: „Ich kann mir vorstellen, dass Harry bei der Beerdigung seines Onkels dabei sein möchte… aber seine Anwesenheit würde zu allen möglichen Unannehmlichkeiten führen, wenn William ebenfalls teilnimmt.“

Es war dennoch ein Moment, der die Familie, trotz aller Spannungen, wieder für einen kurzen Augenblick vereinte. Wann und ob Prinz Harry bald erneut einen Fuß nach Großbritannien setzten wird, bleibt ungewiss.