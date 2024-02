Prinz Harry: So teuer war sein Blitz-Besuch!

Es war DIE Schock-Nachricht in den vergangenen Tagen: König Charles III. hat Krebs! Der Buckingham Palast selbst bestätigte das in einer Mitteilung. In solch einer schweren Lebenssituation möchte man seine Familie doch bei sich haben – warum sollte es einem König da anders gehen? Und so flog Prinz Harry seinen Vater kurz nach der Diagnose besuchen – und das trotz des ganzen Familien-Dramas in den vergangenen Jahren!

Wenn das Schicksal zuschlägt, dann sind oft alle Streitigkeiten vergessen – so ist es auch bei Prinz Harry und König Charles III. Der 40-Jährige machte sich von den USA auf den Weg nach England, um seinen kranken Vater zu besuchen. Sein Aufenthalt dauerte allerdings nur 24 Stunden – dann ging es zurück in die Heimat. Teuer war der Kurztrip dennoch.

+++Prinz Harry trifft König Charles III.: Es folgt eine böse Überraschung+++

Prinz Harry nahm keinen Privatjet

Wie die „Bunte“ berichtet, könnte der Blitz-Besuch über 34.000 Euro gekostet haben! Allein die Flugtickets könnten mehr als 18.000 Pfund gekostet haben. Und da sind die zusätzlichen Kosten für Sicherheit und andere Transportmittel noch nicht mit einberechnet.

Prinz Harry soll nicht mit einem Privatjet, sondern mit einem ganz normalen Linienflug geflogen sein. Doch einige Luxus-Zusätze gönnte sich der Wahl-US-Amerikaner trotzdem. So checkte er kurz vor seinem Flug in ein VIP-Terminal ein, dazu gab es einen Chauffeur-Service. Die Mitgliedschaft, um diese Dienste in Anspruch nehmen zu können, kostet 5.000 Dollar im Jahr. Wenn man kein Mitglied ist, liegt der Preis bei rund 1.100 Dollar pro Person.

+++Prinz Harry: 1. Auftritt nach Charles-Besuch – der Schock ist groß+++

Aufenthalt in VIP-Suite

Mit welcher Klasse Harry flog, ist nicht klar. Man geht aber davon aus, dass er sich für die erste Klasse entschied. Ein Flug in der ersten Klasse von British Airways kostet 8.624 Pfund. In London wurde Prinz Harry in einer VIP-Suite empfangen und mit einem schwarzen Land Rover zu seinem Vater gefahren.

Nach dem kurzen Treffen soll Prinz Harry laut der „Daily Mail“ in einem Luxushotel in London eingecheckt haben. Welches genau, ist nicht bekannt. Schaut man allerdings auf die Preise in den Hotels, in welche Harry 2020 mit seiner Frau Meghan Markle gesichtet wurden, dann kostet eine Nacht um die 1.000 Pfund.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Happiger Stundenpreis

Wenn man sich zusätzlich noch eine Suite gönnt mit zahlreichen Extras, landet man schnell bei 9.000 Pfund. Außerdem soll Prinz Harry auch bei seinem Rückflug die VIP-Suite am Londoner Flughafen in Anspruch genommen haben. Der Stundenpreis liegt bei umgerechnet etwa 1.870 Euro. Rechnet man alles zusammen, kommt man auf etwas über 34.000 Euro. Ein happiger Kurztrip!