Prinz Harry: Irrer Geheimplan! Es könnte schon bald passieren

Seit seinem Umzug in die USA ist das Tischtuch zwischen Prinz Harry und den britischen Royals zerschnitten. Nach dem sogenannten „Megxit“ folgte das legendäre Interview mit Oprah Winfrey, ein Enthüllungs-Buch und einige weitere Skandale. Doch kommt jetzt alles anders?

Besonders das Verhältnis zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles III. ist ziemlich angespannt. Jetzt könnte sich allerdings eine irre Wende anbahnen – und Vater und Sohn könnten schon bald wieder vereint werden!

Prinz Harry kurz vor einer Versöhnung mit seinem Vater Charles

Im Gespräch mit dem englischsprachigen Medium „The Sun“ sagt Royal-Experte Hugo Vickers: „Wenn er regelmäßig kommt, besteht zumindest die Chance, dass er sich irgendwann mit seinem Vater trifft, und vielleicht kann das ein Schritt in Richtung Versöhnung sein.“ Harry verbringt in letzter Zeit wieder mehr Zeit in seinem Heimatland.

Doch ganz so einfach wird das mit der Versöhnung nicht werden, wie Vickers weiß: „Ich denke, es ist noch ein langer Weg, aber es ist schön, dass er das Gefühl hat, dass er trotzdem nach England kommen kann.“

Prinz Harry: Ende September wird er wohl das nächste mal in England sein

Und auch König Charles III. präsentiert sich zuletzt ganz auf Versöhnungskurs. Zum Beispiel postete er an Harrys Geburtstag einen süßen Beitrag im Netz. Es war der erste seit mehreren Jahren. Das könnte ein gutes Zeichen sein, meint der Experte. „Wenn der König ihn zu sehen wünscht, wird er es arrangieren. […] Wenn er ihn nicht sehen will, wird er sagen, dass er zu beschäftigt ist.“

Schon Ende September wird Harry voraussichtlich erneut in England sein. Der Mann von Meghan Markle ist zu der Preisverleihung der „WellChild Awards“ in London eingeladen. Ob er dabei jedoch auf seinen Vater treffen wird, ist nicht klar. Man kann beiden jedoch nur wünschen, dass sie sich wieder vertragen.