Meghan Markle: Knappes Outfit verstößt gegen Royal-Regeln – SO dürfte Kate nicht raus

Kurz, kürzer, Meghan Markle? Dies schien das Motto der Herzogin von Sussex am vergangenen Wochenende (15. September) gewesen zu sein. Denn die Ehefrau von Prinz Harry wurde bei einem Charity-Turnier in einem auffälligen Kleid gesichtet, das in royalen Kreisen für Stirnrunzeln sorgt. Dabei rückte der Besuch des Paares glatt in den Hintergrund!

Eines steht fest: Kate Middleton würde sich in einem solchen Look wohl kaum auf die Straße wagen!

Meghan Markle tut es erneut

Die britischen Royals stehen nicht nur im Dienst der Krone und müssen ihre Pflichten erfüllen, sondern haben sich auch an den Kodex des Hofes zu halten – nicht jedoch Meghan Markle. Die Herzogin von Sussex heiratete 2018 in die Königsfamilie ein und schnell wurde klar, dass sie sich von den formellen Anordnungen so gar nichts vorschreiben lässt! Von herzlichen Umarmungen bis hin zu Fashion-Fauxpas: Die Liste der Regelverstöße seit ihrer Ehe mit Harry ist lang.

Bei dem Charity-Turnier bewies sie nun erneut, dass sie royale Traditionen seit ihrem Austritt aus den Kreisen noch weniger Beachtung schenkt. Denn die Herzogin erschien in einem ultrakurzen, cremefarbenen Minikleid. Mit dem freizügigen Outfit zeigte Meghan viel Bein – mehr, als es nach den konservativen Regeln des britischen Königshauses üblich wäre.

Schließlich darf der gehobene Adel nicht einfach tragen, was der Kleiderschrank hergibt. Kate, Camilla und Co. müssen sich an strikte Styling-Vorgaben halten!

Meghan Markle: SO dürfte Kate nicht vor die Tür

Während Meghan Markle schon längst die royalen Regeln abgeschrieben hat, gilt sie als Vorzeige-Prinzessin schlechthin: Kate Middleton. Die Prinzessin von Wales versteht es genau, sich von Kopf bis Fuß an den Dresscode der britischen Königsfamilie zu halten – und der fängt nicht erst bei der Kleidung an!

Schon die Maniküre muss stimmen. Ein dezenter Nagellack und gepflegte Nägel sind das A und O. Dafür darf die Kleidung umso farbenfroher sein. Mit auffälligen und leuchtenden Tönen machte schließlich schon Queen Elizabeth II. von sich reden. Ein No-Go hingegen sind kurze Röcke oder Kleider aller Art. Ideal: Knielänge.

Auch für weniger formale Events gibt es Regeln: Zwar dürfen sich die royalen Damen etwas entspannter und schlichter kleiden, doch passende Sets aus Kleid, Bluse, Hose und Blazer sind gern gesehen. Na, von diesen Vorschriften kann sich Meghan Markle sicherlich noch eine Scheibe abschneiden!