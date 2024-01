Prinz Harry: Foto mit deutschem TV-Star – „Er kann nicht tiefer sinken“

Halt, Stop, die beiden kennen wir doch … Zwei schicke, schwarze Smokings, zwei Fliegen, zwei strahlende Männer. Richtig, bei den beiden Herren handelt es sich um echte Prinzen. Während der eine, Prinz Harry sein Name, auf der ganzen Welt berühmt ist und von Millionen Menschen gefeiert wird, handelt es sich bei dem anderen um Prinz Mario Max von Schaumburg-Lippe-Nachod.

Wem der Name jetzt noch nicht direkt ein Begriff ist, scheint kein Connaisseur von TV-Shows wie „Promi Big Brother“ zu sein, dort wurde der 46-Jährige nämlich einem breiteren Publikum bekannt. Das Selfie mit Prinz Harry, das bei den „Living Legends of Aviation Awards“ in Los Angeles entstand, kam bei anderen Royals nämlich nur bedingt gut an.

Prinz Harrys Selfie mit deutschem TV-Star

Vor allem bei Menschen, die den selben Nachnamen wie er tragen. So schimpfte Prinz Alexander von Schaumburg-Lippe gegenüber der britischen „Daily Mail“: „Es ist sehr schmerzhaft für mich, dieser Typ hat unseren Namen zu seinem persönlichen Vorteil ausgenutzt. Prinz Harry kann nicht tiefer sinken, als sich mit ihm zu zeigen. Ich würde ihm raten, sich von diesem Mann fernzuhalten.“

Harte Worte. Mario Max dagegen schien mehr als glücklich über das Zusammentreffen mit Harry zu sein. Er sagte der britischen Zeitung: „Wir hatten ein persönliches Gespräch und er war fabelhaft, sehr bescheiden, sehr süß. Es hat mich mit Freude erfüllt.“

Prinz Harrys Helikopter-Abenteuer

Prinz Harry war an jenem Abend in die „Living Legends of Aviation“ aufgenommen worden, berichtete unter anderem dem Hollywood-Star und Moderator der Gala, John Travolta von seinem ersten Flugerlebnis. Und das war schon ziemlich früh. Mit sieben oder acht Jahren, so Harry, sei er das erste Mal in einen Wessex-Helikopter gesprungen.

