Prinz Harrys Heimkehr nach England: Er lässt Meghan zurück

Die Tage sind gezählt, und es steht fest, was viele bereits vermutet haben: Prinz Harry wird in nur wenigen Tagen anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Invictus Games Foundation nach Großbritannien zurückkehren – doch seine Frau Meghan wird voraussichtlich nicht an seiner Seite sein.

Prinz Harry: Das wird den Royal in London erwarten

Ein Sprecher der Invictus Games bestätigte, dass der Herzog am Mittwoch, den 8. Mai, zum Thanksgiving-Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral erscheinen wird. Das glamouröse Ereignis markiert ein Jahrzehnt seit den ersten Invictus Games in London im Jahr 2014. Dabei wird Harry die Feierlichkeiten mit einer besonderen Lesung beehren. Dabei nimmt Schauspiellegende Damian Lewis eine besondere Rolle einnehmen. Dieser wird nämlich das Gedicht „Invictus“ vortragen.

+++ Prinz Harry gewinnt gegen Meghan – es betrifft ihre Kinder +++

William Henley, der Autor des gefühlvollen Gedichts, wird mit einer Büste in der Krypta der St. Paul’s Cathedral geehrt. Vertreter aus allen Nationen, die an den Invictus Games teilnehmen, werden an dem herzerwärmenden Gottesdienst teilnehmen. Dazu gehören Mitglieder der Gemeinschaft des verwundeten, verletzten und kranken Militärpersonals sowie Veteranen, so der Sprecher der Invictus Games. Während des Gottesdienstes, der vom Very Reverend Andrew Tremlett, Dekan der St. Paul’s, geleitet wird, werden sie auch Lesungen vortragen.

Das Ereignis findet nur zwei Tage nach dem fünften Geburtstag von Harrys Sohn Archie statt. Es fällt außerdem auf denselben Tag wie der erste Jahrestag der Krönung von König Charles am 6. Mai.