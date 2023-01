Prinz Harry: Selbst die Queen wollte nicht, dass er Meghan Markle heiratet

In seinem berüchtigten Buch „Spare“ lässt Prinz Harry kein gutes Haar an seiner Familie. Insbesondere wenn es um seine Frau Meghan Markle geht, wird der 38-Jährige zum Löwen. Für die Ex-Schauspielerin bricht der Brite sogar mit den Royals.

Nachdem ihm Prinz William bereits zu verstehen gegeben hat, dass er eine Hochzeit als übereilt empfindet, wendet sich Prinz Harry an seine geliebte Großmutter Queen Elizabeth II. In seiner Biografie berichtet er von dem Moment, als er die Königin nach der Erlaubnis gefragt hat, Meghan Markle zu heiraten – und ihre Antwort spricht Bände.

Prinz Harry bittet Queen Elizabeth II. um Erlaubnis, Meghan heiraten zu dürfen

Dass Prinz Harry seine Großmutter überhaupt danach fragen muss, stößt dem Royals-Aussteiger übel auf. „Was für ein Irrsinn. Ein erwachsener Mann, der seine Großmutter um Erlaubnis bitten muss, um zu heiraten? Ich wüsste nicht, dass Willy sie gefragt hätte, bevor er um Kates Hand angehalten hatte“, ätzt er gegen seinen großen Bruder. Tatsächlich sieht es das Protokoll vor, dass die ersten sechs Personen in der Thronfolge dieser Vorgabe nachkommen müssen. König Charles III. hat noch mit 56 Jahren seine Mutter um die Erlaubnis bitten müssen, Camilla heiraten zu dürfen.

An einem Wochenende im Oktober hat sich Prinz Harry schließlich getraut und seine Großmutter bei einem Jagdausflug in Sandringham konfrontiert: „Granny, du weißt, dass ich Meg sehr liebe, und ich habe beschlossen, sie zu fragen, ob sie mich heiraten will. Man hat mir gesagt, dass ich dich um Erlaubnis fragen muss, bevor ich ihr einen Antrag machen darf.“

Prinz Harry von Queen eingeschüchtert: „Eigentlich willst du Nein sagen?“

„Das musst du?“, lautet ihre Nachfrage. Nachdem sie bereits die Ehe ihres Sohnes abgesegnet hat, sollte es die Königin nicht wirklich überraschen. Gut möglich also, dass es bereits ein erster Ausdruck ihrer Ablehnung gewesen ist. Nachdem Prinz Harry ihr erklärt, dass er die Anweisung von den Palastmitarbeitern erhalten hat, entgegnet sie lediglich: „Nun, ich schätze, dann muss ich wohl Ja sagen.“ Eine ernüchternde Antwort, die nicht gerade dafür spricht, Meghan Markle in der Familie willkommen heißen zu wollen.

Da kommen auch in Prinz Harry erste Zweifel auf: „Du glaubst, du musst Ja sagen? Heißt das, dass du Ja sagst? Aber eigentlich Nein sagen willst?“ Nicht einmal er kann sich sicher sein, ob es sich bei der wortkargen Antwort von Queen Elizabeth II. um Ironie oder ehrliche Worte handelt. Schlussendlich erteilt sie ihm jedoch die Erlaubnis für die Hochzeit mit Meghan Markle.