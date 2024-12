Prinz Harry: Sohn Archie zerstört geliebtes Andenken – „War das Ebenbild meiner Oma“

Weihnachten 2020 war für Prinz Harry (40) und Meghan (43) ein ganz besonderes Fest. In ihrer neuen Heimat Kalifornien wollten sie die Feiertage entspannt und fernab des royalen Trubels verbringen. Doch ein unerwartetes Missgeschick sorgte für herzhaftes Lachen.

Harry berichtet in seiner Autobiografie „Reserve“ von einem ganz besonderen Geschenk, das Meghan ihm machte: eine Christbaumkugel mit dem Abbild seiner Großmutter, Königin Elizabeth II. Voller Freude hängte Harry die Kugel an den Weihnachtsbaum. Doch die Idylle währte nicht lange.

Prinz Harry: Unfall sorgt für Lacher

Sohn Archie, damals noch ein kleiner Wirbelwind, schlich sich neugierig an den Baum heran. Ein kräftiges Rütteln – und die Kugel fiel zu Boden, zerbrach in viele Stücke. „Es war das Ebenbild meiner Oma“, schreibt er und ergänzt, wie glücklich es ihn gemacht habe, sie in dieser Form am Baum zu sehen. Der Schreck war daher groß, doch die Situation entpuppte sich schnell als amüsant. Archie schnappte sich kurzerhand eine Sprühflasche und begann, Wasser auf die Scherben zu sprühen.

+++ Auch spannend: Prinz Harry: Das tut weh – „Schlechter beschützt als Taylor Swift“ +++

Meghan rief lachend: „Nein, Archie, sprüh‘ nicht auf Gan-Gan!“ Auch Prinz Harry war amüsiert: „Aus irgendeinem Grund dachte er, dass Wasser die zerbrochenen Teile reparieren würde.“ Trotz des kleinen Unfalls genoss die Familie die besinnliche Zeit in ihrem neuen Zuhause. Sie schmückten den Baum, telefonierten mit Freunden in Großbritannien und zählten ihre Segnungen auf. „Wir standen da, bewunderten den Baum und zählten die Dinge auf, mit denen wir gesegnet waren. Ein neues Zuhause. Einen gesunden Jungen.“

Der Rückzug aus der königlichen Familie hatte Harry und Meghan die Freiheit gegeben, Weihnachten nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ohne den Druck und die Verpflichtungen des Königshauses konnten sie die Feiertage in Ruhe und Gelassenheit verbringen.