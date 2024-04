Prinz Harry schafft Klarheit – „Familie verletzt und enttäuscht“

Mal heißt es, eine Rückkehr sei nicht ausgeschlossen, dann wiederum wird ein deutliches Machtwort gesprochen, was gegen eine royale Zukunft spricht. Die Rede ist von Prinz Harry, der mit seiner Frau Meghan Markle das britische Königshaus 2020 verließ. Setzt er jetzt ein Zeichen für immer?

Prinz Harry: So sieht seine endgültige Entscheidung aus

Prinz Harry hat offiziell Abschied vom Vereinigten Königreich genommen – zumindest als Staatsbürger. Das geht aus Dokumenten seiner Organisation Travalyst hervor, in denen er Amerika als seinen neuen Wohnsitz angibt. Das bedeutet, dass er sich ganz offiziell den USA zugehörig fühlt, weit weg von seinem alten royalen Leben in Großbritannien.

Experten deuten dies als einen klaren Schlussstrich. Wird Prinz Harry der königlichen Familie endgültig den Rücken kehren? Beziehungsexpertin Louella Alderson teilte dazu gegenüber dem „Mirror“ mit: „Prinz Harrys Entscheidung, die USA offiziell zu seinem neuen Wohnsitz zu erklären, fühlt sich wie ein bedeutender Schritt in seiner Entfernung von der königlichen Familie und seinen britischen Wurzeln an. Harry lebt zwar schon seit vier Jahren in den USA, aber sie offiziell zu seinem neuen Wohnsitz zu erklären, wirkt wie ein subtiler, aber sicherer Weg, Grenzen zu ziehen und eine neue, von seinen königlichen Pflichten getrennte Identität zu schaffen.“

Prinz Harry: Das ist die Reaktion seiner Familie

Bedeutet dieser Schritt des Prinzen etwa die endgültige Abgrenzung zu seiner Familie? Und das, nachdem seine Schwägerin, Prinzessin Kate und sein Vater König Charles gegen die schwerwiegende Diagnose Krebs kämpfen?

Die Expertin erklärt weiter, dass Harrys Beziehungen zu seiner Familie bereits angespannt sind und dieser Schritt sie weiter belasten könnte. Alderson macht deutlich, dass Harry nicht plant, in absehbarer Zeit nach Großbritannien zurückzukehren – wenn überhaupt. Das bestätigt seine Hingabe an sein Leben in Amerika.

Die Beziehungskennerin fügt gegenüber dem britischen Medium hinzu: „Die Endgültigkeit dieser Entscheidung könnte möglicherweise dazu führen, dass Prinz William und andere Mitglieder der königlichen Familie sich verletzt und enttäuscht fühlen, aber sie könnte auch Klarheit und einen Abschluss für alle Beteiligten bringen.“

Seitdem Prinz Harry vor vier Jahren mit Meghan Markle nach Amerika gezogen ist, lebt das Paar jetzt mit seinen beiden Kindern in Montecito.